Военнослужащий из Бурятии награжден орденом Святого Георгия

Военнослужащий ВВО из Бурятии гвардии сержант Андрей Ким награжден знаком отличия ордена Святого Георгия - "Георгиевский крест" IV.Гвардии сержант Андрей Ким из Республики Бурятия принимал участие в специальной военной операции в составе группировки войск «Восток».Андрей Ким под артиллерийский огнем осуществлял подвоз боеприпасов и продовольствия в ночных условиях в одном из районов СВО, тем самым обеспечил снабжение танкового батальона боеприпасами в полном объеме, что способствовало успешному выполнению боевых задач.За мужество и отвагу, проявленные при исполнении воинского долга, гвардии сержант Андрей Ким награжден знаком отличия ордена Святого Георгия - "Георгиевский крест" IV, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.Фото: пресс-служба Восточного военного округа