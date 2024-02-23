Бурятия продолжает двигаться вперед, стремясь к стабильному развитию региона. В каждом районе запущены важные проекты, которые включают строительство новых дорог, современных домов культуры, сети библиотек и многого другого. Более того, постоянно обновляется техническая база республики – власти приобретают новую технику для улучшения жизни местных жителей, такую как автобусы, трамваи, и современное медоборудование для городских и районных больниц. Успехи Бурятии связаны с прямым участием президента России Владимира Путина. Его руководство и принятые поручения оказывают существенное влияние на каждый из этих проектов, гарантируя их успешную реализацию. Предлагаем вспомнить наиболее значимые достижения, выполненные в Бурятии за последние несколько лет в транспортной сфере.Одним из главных событий последних лет стало строительство третьего моста в Улан-Удэ. Мост свяжет Октябрьский и Железнодорожный районы, разгрузит основные магистрали, сократит пробки в центральной части города.Основной конструктив моста уже готов, в этом году планируют завершить его обустройство – установить перильные ограждения, опоры освещения, а также асфальтобетонное покрытие. Помимо этого, строителям предстоит устроить 3 транспортные развязки, 3 путепровода, в том числе тоннель под железной дорогой.Мост через Уду строят по прямому поручению президента России Владимира Путина. Он будет четырехполосным. Его длина составит 202 метра, ширина – 26 метров. Мост будет освещен, оборудован камерами видеонаблюдения, водостоками, дорожными знаками. В последующем планируется благоустройство прилегающей территории к мосту и участка под ним.С 2019 года автобусный парк Улан-Удэ пополнился 183 современными автобусами большой и средней вместимости. Также в 2020 году были закуплены 2 автобуса для Муйского района. В 2022 году – 9 автобусов для Кяхты, 3 – для Северобайкальска, 2 – для Закаменска. В 2023 году приобретено 9 автобусов среднего и 69 - малого класса. Они распределены по 11 районам, в Улан-Удэ и Северобайкальск.А в начале этого года Улан-Удэ получил 26 новых автобусов малого класса «Газель Сити». Это удобные низкопольные автобусы, пассажировместимость каждого из них составляет до 22 мест. Они удобны как для пассажиров с детьми, так и людей с ограниченными возможностями здоровья: откидные сиденья позволяют разместить коляски и чувствовать себя комфортно и безопасно во время движения.Автобусы малого класса «Газель Сити» запустят в отдаленные микрорайоны, куда не могут проехать ранее купленные большие «Волгобасы» или средние «ПАЗы».На средства президентской дальневосточной субсидии приобретено 15 трамваев для Улан-Удэ – полюбившиеся горожанам «Львята». Также отремонтировано 8,5 км трамвайных путей. В 2024 году ожидается поставка 2 новых трамваев «Богатырь».Это современные и вместительные трамваи – они могут принять около двухсот пассажиров. Горожанам они очень нужны, поскольку каждый год пассажиропоток увеличивается. Если в 2015 году наши трамваи перевозили менее 11 млн человек, то в 2023 году – уже 21 млн.«Богатырей» поставят на наиболее загруженные маршруты в утренние и вечерние часы, чтобы горожанам было максимально удобно и быстро добираться до работы, школы и домой.«Богатыри» - редкость для российских городов. Они не только большие, но и очень комфортабельные, как «Львята», которых закупили в 2019 году.В Бурятии субсидируются практически все межрегиональные и внутрирегиональные воздушные направления. Всего в 2023 году из Улан-Удэ осуществлялись вылеты по 15 направлениям.Из Улан-Удэ субсидированные рейсы выполняют авиакомпании «ИрАэро» (Благовещенск, Южно-Сахалинск, Иркутск), «Red Wings» (Томск) и «КрасАвиа» (Кызыл, Красноярск-Нижнеангарск-Красноярск-Таксимо).Кроме того, в 2024 году заработает новый для республики маршрут Улан-Удэ-Горно-Алтайск. Также будет субсидироваться рейс авиакомпании «S7» Улан-Удэ-Иркутск. Субсидируются и внутрирегиональные рейсы: Улан-Удэ-Нижнеангарск, Улан-Удэ-Таксимо. А также – рейсы внутри Баунтовского района.В 2018 году в международном аэропорту «Байкал» была введена в эксплуатацию новая взлетно-посадочная полоса. Она сертифицирована по первой категории метеоминимумов Международной организации гражданской авиации. Длина ВПП - 3400 метров, ширина - 45 метров. Цементобетонное покрытие рассчитано на прием таких типов, как Вoeing 767-300 и другие типы воздушных судов классом ниже.Также обустроены две рулежные дорожки, светосигнальное оборудование с огнями высокой интенсивности с двух направлений посадки, объекты электроснабжения, водосточно-дренажная сеть, объекты радиотехнического обеспечения полетов, метеооборудования и патрульной дороги и ограждения.В 2020 году в Улан-Удэ после масштабной реконструкции открылся железнодорожный вокзал. Модернизировано изнутри и снаружи само здание, благоустроена прилегающая территория. Обновлена система навигации и информирования. Обеспечен сквозной проход на конкорс, соединяющий вокзал с путями прибытия и отправления поездов.Реконструкция вокзала велась два года поэтапно, но комплекс все это время продолжал обслуживать пассажиров, не закрываясь на ремонт. Впервые на Восточно-Сибирской железной дороге именно на вокзале в Улан-Удэ была реализована система навигации для маломобильных граждан.⠀ В результате реконструкции вокзальный комплекс Улан- Удэ полностью адаптирован для маломобильных групп населения: установлено и тактильное информирование, которое включает в себя тактильный план вокзала, тактильные надписи на поручнях, тактильное обозначение на полу, ступенях и сходах. Запущены подъемные лифты, теперь их на вокзале – 4, а также подъемник для посадки в вагон.В Улан-Удэ будет построено 7 новых путепроводов через железнодорожные пути. Ими обзаведутся Читинский переезд, пос. Почтовый, пос. Стеклозавод, пос. Комушка, пос. Горького, пр. Автомобилистов, пос. Южный.Путепроводы необходимы для разгрузки имеющихся переездов, улучшения транспортной доступности районов города, безопасности автомобилистов и пассажиров, сокращения времени их пребывания в дороге.Первый путепровод будет построен на станции участка Восточно-Сибирской железной дороги в районе третьего моста через Уду. Для снижения транспортной нагрузки строящегося моста будет реконструирован автомобильный проезд под железнодорожными путями Читинского переезда. Путепровод будет построен в период 2024-2026 годов. Распоряжением правительства России утвержден объём финансирования в сумме 2,2 млрд рублей.С 2017 года в Бурятии развернулась масштабная дорожная стройка. Таких объемов Бурятия не видела никогда в истории. Всего за эти годы отремонтировано почти 2 тыс. километров дорог и 95 мостов. Дорожное строительство в Бурятии продолжается. Бурятия вошла в число лучших регионов по реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги» по итогам 2023 года.Так, в конце 2023 года после капитального ремонта сдали в эксплуатацию участки дорог в Иволгинском и Кабанском районах. В Кабанском районе после капремонта открылся участок с 41 по 51 км автодороги регионального значения «Тресково-Шергино-Оймур-Заречье». На строительство было направлено 566 млн рублей. Помимо дорожного полотна, капитального отремонтировано два моста, обустроены тротуары, остановочные пункты и установлено дорожное освещение.В Иволгинском районе в селе Сужа ввели в эксплуатацию три участка дорог местного значения по улицам Мирная, Удачная и Карьер. При этом дорога по улице Карьер введена в эксплуатацию с опережением графика на год. Ее планировалось завершить в 2024 году. Общая стоимость работ составила 105 млн рублей. Там также обустроены тротуары, автобусные остановки и смонтировано освещение.Аэропорт «Байкал» в 2017 году стал четвертым городом в стране, который получил статус открытого аэропорта пятой степени. Она предусматривает полеты в аэропорт любым иностранным перевозчиком почти без ограничений, вне зависимости от условий соглашений об авиасообщении его страны с Россией. Иностранные авиакомпании могут совершать транзитные перелеты между третьими странами с посадкой в «Байкале».На сегодня международный аэропорт «Байкал» обслуживает 14 авиарейсов. Также с начала года аэропорт обработал 1943 тонны груза. Это на 16,5% больше, чем объёмы, обработанные за аналогичный период 2023 года. Авиакомпании используют аэропорт «Байкал» для транзитной перегрузки, а также для технической посадки с дозаправкой. Так, грузовые авиакомпании «Волга-Днепр», «AirBridgeCargo», «Авиастар-ТУ», «Атран», «S7 Cargo», «Авиакон Цитотранс» активно используют аэропорт для техстопов при полетах из Китая в центральную часть России.Строительство нового терминала внутренних воздушных линий в аэропорту «Байкал» предполагается завершить в сентябре 2024 года. Он будет представлять из себя отдельно стоящее двухэтажное здание с западной стороны существующего аэровокзала. Площадь здания составит более 6,6 тыс. квадратных метров. Стоимость строительства - 3,1 млрд рублей.Терминал будет оснащен двумя телескопическими трапами, современными системами обслуживания пассажиров и обработки багажа.Планируемая пропускная способность внутренних рейсов (вылет и прилет) аэровокзала составит 1 миллион пассажиров в год, 600 пассажиров в час. Планируется, что после запуска нового терминала существующее здание аэропорта будет принимать международные рейсы.Фото: «Номер один», правительство Бурятии, мэрия Улан-Удэ