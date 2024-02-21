Общество 21.02.2024 в 17:30

Туристам в Бурятии поможет новый цифровой гид

Цифровая экосистема МТС запустила бесплатный онлайн-путеводитель для гостей республики
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Текст: Иван Иванов
Туристам в Бурятии поможет новый цифровой гид
Помощник для путешественников, разработанный сервисом бронирования отелей МТС Travel, подскажет, что обязательно стоит посмотреть в регионе, где остановиться и какие местные блюда попробовать.

Цифровой онлайн-гид поможет туристам сориентироваться в Бурятии, расскажет о популярных заливах побережья Байкала, Тункинском национальном парке, Баргузинской долине, полуострове «Святой нос» и других природных достопримечательностях Республики. С помощью бесплатного онлайн-путеводителя, гости региона также узнают, как появилась долина вулканов – хи гол, какие тайны хранит этнографический музей народов Забайкалья, где встретиться с шаманами и где познакомиться с байкальскими нерпами. Путешественникам также будет предложено прогуляться по историческим местам в Улан-Удэ и, конечно, попробовать колоритную местную кухню — буузы, боовы, суп шулэн в аутентичных кафе и ресторанах.

«Бурятия с каждым годом становится привлекательнее для туристов – только за прошлый год турпоток в Республику вырос на 24%. Культура Бурятии имеет богатую историю и трепетно хранит традиции и обычаи, а природные достопримечательности и аутентичная кухня никого не оставят равнодушным. И главной точкой притяжения является, конечно, озеро Байкал. Сейчас в период зимнего сезона наш цифровой онлайн-гид станет для гостей отличным способом познакомиться с регионом и за считанные минуты сориентироваться, где отдохнуть, поесть, какие достопримечательности посмотреть, в каком отеле остановиться», — рассказала директор МТС в Республике Бурятия Жанна Дорошова.


Путеводитель будет дополняться актуальной информацией о достопримечательностях Бурятии, материалами об истории, традициях и культуре Республики. Познакомиться с гидом можно на сайте МТС Travel во вкладке «Журнал» в разделе «Путеводители». Ссылку на гид также получат все гости региона в приветственном СМС.

Фото: «Номер один»
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