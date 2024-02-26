Общество 26.02.2024 в 14:28
Улан-удэнцы жалуются на полчища «бессмертных» тараканов
По словам горожан, химикаты на них не действуют
Текст: Ольга Лазарева
Жители одной из улиц города Улан-Удэ поделились своей наболевшей проблемой в соцсетях. По их словам, дом атаковали насекомые, от которых невозможно избавиться.
«Пишу к Вам, потому что сил уже никаких нет. Проблема эта вроде бы абсолютно банальная - это тараканы! Ул. Тобольская д.63, 6 подъезд. Они буквально за несколько дней расплодились так, что убиваю по 40-50 штук. Они везде: на стенах, на полу, на вещах. Сколько можно обращаться в ЖЭУ?! Ничего не делают. Сейчас готовлю заявления в Роспотребнадзор, в Жилищную инспекцию и в суд. Дома дети, тараканы переносят всякие болезни, да и просто противно. На них не действуют никакие химикаты. Дома у меня идеальная чистота, ползут из подъезда, подвала. ЖЭУ не исполняют ЖК РФ, ст. 154 и ЖК РФ. Обязанности органов местного самоуправления в обеспечении жилищных условий населения, статья 44. Право граждан на жилище безопасное для жизни и здоровья. Может быть кто-нибудь что то посоветует?», - спрашивает автор поста.
Выяснилось, что жители другого дома по той же улице также знакомы с такой проблемой:
«Тобольская 55. Сколько я нервов вымотала. Приглашали работников ЖЭУ, тоже одни отговорки. Ползут с подвала, по стенам ,подъезд, канализация. Столько отравы купила , сама тратила свои средства, покупаю отраву, хожу травлю в подъезде ежедневно. И то сейчас нет-нет да вылезет. Знаю, что есть у соседа, Живёт один, пьянствует», пишет еще одна пострадавшая от насекомых.
Судя по комментариям, горожане уверены, что если не взяться за дело всем домом, то и результатов не будет.
- Ничем вам ЖЭУ не помогут, платную дезинфекцию проведите и не мучайтесь.
- У кого-то из соседей источник появился, оттуда и ползут, ничего не поделаешь. Мы тоже несколько лет мучались, у нас дом с тремя подъездами и тараканы были по всему дому, травили, но хватало на два-три месяца. В один прекрасное мгновение они исчезли, думаю съехал сосед-«источник».
- Да хоть стерильная чистота, если в соседях неряха-плодильщик тараканов, то все бесполезно, - считают улан-удэнцы.
Напомним, мы разъясняли правила дезинсекции в многоквартирных домах, кто и как ее проводит.
Фото: Pixabay.com
«Пишу к Вам, потому что сил уже никаких нет. Проблема эта вроде бы абсолютно банальная - это тараканы! Ул. Тобольская д.63, 6 подъезд. Они буквально за несколько дней расплодились так, что убиваю по 40-50 штук. Они везде: на стенах, на полу, на вещах. Сколько можно обращаться в ЖЭУ?! Ничего не делают. Сейчас готовлю заявления в Роспотребнадзор, в Жилищную инспекцию и в суд. Дома дети, тараканы переносят всякие болезни, да и просто противно. На них не действуют никакие химикаты. Дома у меня идеальная чистота, ползут из подъезда, подвала. ЖЭУ не исполняют ЖК РФ, ст. 154 и ЖК РФ. Обязанности органов местного самоуправления в обеспечении жилищных условий населения, статья 44. Право граждан на жилище безопасное для жизни и здоровья. Может быть кто-нибудь что то посоветует?», - спрашивает автор поста.
Выяснилось, что жители другого дома по той же улице также знакомы с такой проблемой:
«Тобольская 55. Сколько я нервов вымотала. Приглашали работников ЖЭУ, тоже одни отговорки. Ползут с подвала, по стенам ,подъезд, канализация. Столько отравы купила , сама тратила свои средства, покупаю отраву, хожу травлю в подъезде ежедневно. И то сейчас нет-нет да вылезет. Знаю, что есть у соседа, Живёт один, пьянствует», пишет еще одна пострадавшая от насекомых.
Судя по комментариям, горожане уверены, что если не взяться за дело всем домом, то и результатов не будет.
- Ничем вам ЖЭУ не помогут, платную дезинфекцию проведите и не мучайтесь.
- У кого-то из соседей источник появился, оттуда и ползут, ничего не поделаешь. Мы тоже несколько лет мучались, у нас дом с тремя подъездами и тараканы были по всему дому, травили, но хватало на два-три месяца. В один прекрасное мгновение они исчезли, думаю съехал сосед-«источник».
- Да хоть стерильная чистота, если в соседях неряха-плодильщик тараканов, то все бесполезно, - считают улан-удэнцы.
Напомним, мы разъясняли правила дезинсекции в многоквартирных домах, кто и как ее проводит.
Фото: Pixabay.com
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