Общество 26.02.2024 в 15:20
Водителей предупредили о новых полисах ОСАГО
Со 2-го марта можно будет оформлять краткосрочные полисы
Текст: Ольга Лазарева
Краткосрочный полис ОСАГО сроком от одного дня до трех месяцев можно будет оформить со 2 марта, сообщает РИА Новости.
Такой полис нужен тем, кто не планирует использовать автомобиль долго. “Например, при покупке с целью перепродажи, при использовании коллекционных экземпляров для выставок и фестивалей, при аренде на непродолжительный период, поездок летом на дачу”, - поясняют эксперты.
По новым правилам, срок действия у краткосрочных полисов будет отложенным, как у электронных - не ранее, чем через три дня после оформления. Это необходимо для исключения мошенничества, когда полис ОСАГО оформляют сразу после ДТП. Стоимость полиса будет зависеть от срока действия краткосрочного договора. Цена такого полиса не может быть выше, чем у годового.
Такой полис нужен тем, кто не планирует использовать автомобиль долго. “Например, при покупке с целью перепродажи, при использовании коллекционных экземпляров для выставок и фестивалей, при аренде на непродолжительный период, поездок летом на дачу”, - поясняют эксперты.
По новым правилам, срок действия у краткосрочных полисов будет отложенным, как у электронных - не ранее, чем через три дня после оформления. Это необходимо для исключения мошенничества, когда полис ОСАГО оформляют сразу после ДТП. Стоимость полиса будет зависеть от срока действия краткосрочного договора. Цена такого полиса не может быть выше, чем у годового.
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