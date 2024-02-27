Общество 27.02.2024 в 15:26
В Бурятии бдительный сельчанин предотвратил распространение болезни
Житель района сообщил властям о нарушителях, перевозящих скот без документов
Текст: Андрей Константинов
В Закаменском районе Бурятии закрыт карантин по лептоспирозу. Как сообщили в Управлении ветеринарии РБ, болезнь выявили в ноябре прошлого года при пресечении незаконной перевозки 31 головы крупнорогатого скота без необходимых ветеринарных сопроводительных документов. Нарушение удалось выявить благодаря наводке бдительного сельчанина.
«Животных пролечили антибиотиками и вакцинировали против лептоспироза. После получения двух отрицательных результатов карантин был снят. Нарушителю выдано предостережение о недопустимости нарушений ветеринарного законодательства», - сообщили в Управлении ветеринарии.
В ведомстве отметили, что если бы не бдительность местного жителя, зараженный скот распространил бы болезнь дальше. В связи с этим ветеринары просят сельчан своевременно информировать полицию и Управление ветеринарии о любых фактах незаконной перевозки скота и продукции животноводства.
Фото: Управление ветеринарии РБ
«Животных пролечили антибиотиками и вакцинировали против лептоспироза. После получения двух отрицательных результатов карантин был снят. Нарушителю выдано предостережение о недопустимости нарушений ветеринарного законодательства», - сообщили в Управлении ветеринарии.
В ведомстве отметили, что если бы не бдительность местного жителя, зараженный скот распространил бы болезнь дальше. В связи с этим ветеринары просят сельчан своевременно информировать полицию и Управление ветеринарии о любых фактах незаконной перевозки скота и продукции животноводства.
Фото: Управление ветеринарии РБ
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