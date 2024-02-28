8 из 10 соискателей в Улан-Удэ проверяют работодателей перед трудоустройством

Чаще всего работодателей проверяют те, кто зарабатывает больше. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения из Улан-Удэ.Большинство жителей Улан-Удэ (80%) проверяет работодателя, прежде чем отправить ему резюме или пойти на собеседование. Только 12% не делают этого: «Ищу работу в государственной структуре»; «На собеседовании все увижу».Больше всего тех, кто собирает и тщательно анализирует информацию о будущем месте работы, среди горожан с зарплатой от 100 тысяч рублей в месяц (80%).Сведения о работодателях, которые чаще всего изучают в интернете, — отзывы бывших сотрудников. Соискатели также ищут данные о финансовой и налоговой отчетности, судебных делах.Время проведения опроса: 22—26 февраля 2024 года.Фото Pixabay.com