Прокуратура ускорила строителей детсада в Бурятии

Прокуратура Бурятии обнаружила отставание от графика при строительстве детского сада на 50 мест в селе Подлопатки Мухоршибирского района.«В нарушение условий контракта строительная организация допустила отставание сроков выполнения работ по внутренней отделке, монтажу противопожарной сигнализации и сантехнических работ. В связи с этим прокурор района внес директору подрядчика представление, по результатам рассмотрения которого количество работников на объекте увеличено, работы выполнены в полном объеме», - рассказали в надзорном ведомстве.Завершение строительства детского сада находится на контроле районной прокуратуры.Фото: прокуратура Бурятии