В Улан-Удэ проснулись медведи

В Этнографическом музее народов Забайкалья проснулись после спячки медведи. Первым начал выходить из своей берлоги Малыш, а вчера вышла и Семениха.

«С наступлением теплых дней наши медведи начали постепенно просыпаться. В этом году медведи спали хорошим крепким сном почти 2 месяца, хорошо скинули в массе. В первые дни после спячки у медведей зверский аппетит, в день съедают до 20 кг мяса и субпродуктов. Мы со своей стороны создали необходимый запас продуктов для кормления мишек», - сообщили в Этнографическом музее народов Забайкалья.

«У нас работает каток и горки, для которых мы соорудили навес, чтобы сохранить их для вас как можно дольше!»,

- поделились в музее.

Стоит отметить, что медведи пока выходят на короткий промежуток времени 30-40 минут. Лежат на солнышке, греются, играют и обратно уходят в свою теплую берлогу.С увеличением температурного фона время бодрствования будет увеличиваться. А пока любой желающий может посетить знаменитый Этнографический музей народов Забайкалья и хорошо провести время.

Фото: скриншот видео этномузея