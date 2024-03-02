Общество 02.03.2024 в 13:29

В Улан-Удэ проснулись медведи

Косолапые вышли из спячки в этномузее
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Текст: Номер один
В Улан-Удэ проснулись медведи

В Этнографическом музее народов Забайкалья проснулись после спячки медведи. Первым начал выходить из своей берлоги Малыш, а вчера вышла и Семениха.

«С наступлением теплых дней наши медведи начали постепенно просыпаться. В этом году медведи спали хорошим крепким сном почти 2 месяца, хорошо скинули в массе. В первые дни после спячки у медведей зверский аппетит, в день съедают до 20 кг мяса и субпродуктов. Мы со своей стороны создали необходимый запас продуктов для кормления мишек», 

- сообщили в Этнографическом музее народов Забайкалья.
Стоит отметить, что медведи пока выходят на короткий промежуток времени 30-40 минут. Лежат на солнышке, греются, играют и обратно уходят в свою теплую берлогу.



С увеличением температурного фона время бодрствования будет увеличиваться. А пока любой желающий может посетить знаменитый Этнографический музей народов Забайкалья и хорошо провести время.

«У нас работает каток и горки, для которых мы соорудили навес, чтобы сохранить их для вас как можно дольше!», 

- поделились в музее.

Фото: скриншот видео этномузея



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Этнографический музей медведи

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