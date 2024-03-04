Пригород Улан-Удэ защищают от пожаров

Минерализованные полосы созданы вокруг населённых пунктов и социально-значимых объектов, чтобы задержать распространение низовых пожаров, сообщили в МБУ «Городское лесничество».Подготовка к пожароопасному периоду 2024 года на территории городских лесов началась летом прошлого года. Помимо минерализованных полос, в пригороде Улан-Удэ создали свыше 3,2 га противопожарных разрывов, прочистили существующие на площади 2,3 га, убрали свалки бытового мусора на общей площади свыше 33 га и другое.Проверены и подготовлены оборудование и средства для тушения лесных пожаров: бензопилы, ранцевые лесные огнетушители, радиостанции, трактор, грузовой и легковые автомобили и другое.Разработаны план тушения лесных пожаров на территории города на 2024 год и график патрулирования лесов совместно с МВД перед началом особого противопожарного режима. Документы будут утверждены в ближайшее время.С целью профилактики лесных пожаров в этом году также дополнительно произведут расчистку противопожарных разрывов и устройство минерализованных полос, установят шлагбаумы, ограничивающие пребывание граждан в лесах, установят новые и отремонтируют существующие информационные баннеры, изготовят для горожан листовки с информацией о соблюдении мер пожарной безопасности в лесном массиве.