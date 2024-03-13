Цирк Бурятии покажет шоу «Легенды Байкала»

В дни школьных каникул, с 23 по 26 марта, государственный цирк Бурятии покажет жителям Бурятии театрализованное представление «Легенды Байкала» (0+). Шоу состоится в здании физкультурно-спортивного комплекса Улан-Удэ.Зрители узнают о мифах и легендах бурятского народа: о быке-прародителе «Буха Нойон», проматери лебеде «Хун Шубуун», налиме «Эреэн Гутаар» и прекрасной лани «Гоа-Марал».Программа «Легенды Байкала» включает в себя более 12 цирковых номеров и номера от веселых клоунов Малыша, Ромашки и Павлуши. Акробаты-вольтижёры, воздушные гимнасты, игры со скакалками, обручами, клоунада, жонглирование, гуттаперчевые девочки - «каучук» понравятся и взрослому, и ребёнку.Представления состоятся: 23-24 марта в 12.00, 15.00 и 25-26 марта в 12.00, 18.30.Возрастное ограничение: 0+Фото: «Номер один»