Налог при дарении недвижимости

Вопрос: «Хочу подарить внучке квартиру. Будет ли она платить за это налог?»

Раиса Ивановна М.

Налог при дарении платит одариваемый, то есть тот, кому безвозмездно передали имущество. Сумма налога составляет 13% от стоимости недвижимого имущества. Но на родственников это правило не распространяется.

Не платят налог члены семьи или близкие родственники:

- дети, в том числе усыновленные;

- родители, в том числе усыновители;

- законные супруги;

- внуки;

- бабушки и дедушки;

- дети, у которых есть общие родные мать или отец.

Тетя, свекровь, зять или теща и другие родственники тоже могут не платить налог, если представят в налоговую решение суда, по которому они с дарителем признаны членами одной семьи: проживают вместе и ведут общее хозяйство.