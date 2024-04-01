Налог при дарении недвижимости
Вопрос: «Хочу подарить внучке квартиру. Будет ли она платить за это налог?»
Раиса Ивановна М.
Налог при дарении платит одариваемый, то есть тот, кому безвозмездно передали имущество. Сумма налога составляет 13% от стоимости недвижимого имущества. Но на родственников это правило не распространяется.
Не платят налог члены семьи или близкие родственники:
- дети, в том числе усыновленные;
- родители, в том числе усыновители;
- законные супруги;
- внуки;
- бабушки и дедушки;
- дети, у которых есть общие родные мать или отец.
Тетя, свекровь, зять или теща и другие родственники тоже могут не платить налог, если представят в налоговую решение суда, по которому они с дарителем признаны членами одной семьи: проживают вместе и ведут общее хозяйство.