В Улан-Удэ студенты-добровольцы помогают семьям участников СВО

Сегодня волонтеры Байкальского многопрофильного колледжа приехали домой к матери участника СВО. Они раскололи ей дрова, и сложили их в поленницу.- Оказывать помощь очень важно, ведь мы все люди. А человек человеку друг, товарищ, брат, – говорит волонтер, студент Байкальского многопрофильного колледжа Дмитрий.Волонтеры сразу разделили задачи — кто-то колол дрова, а остальные аккуратно складывали их в поленницу. Вместе они быстро управились с работой.- Ребята - большие молодцы! Спасибо, что не забываете нас. Уже не в первый раз приезжают, помогают и честно свою работу выполняют, - поблагодарила студентов мама участника СВО Валентина Назаренко.Фото: скриншот