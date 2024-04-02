Общество 02.04.2024 в 15:33

В Улан-Удэ скоро возобновят ремонт дороги на Элеваторе

Власти пообещали, что основные работы будут вестись по ночам
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Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ скоро возобновят ремонт дороги на Элеваторе
В ближайшие дни в Улан-Удэ возобновится ремонт дороги на проспекте 50-летия Октября. Как сообщили в мэрии города, в этом году работы будут вестись на нечетной стороне - от пересечения проспекта 50-летия Октября с ул. Цивилева до пл. Комсомольской. Здесь заменять бордюрные камни, расширят остановки, уложат новый асфальт, обустроят тротуары.

Также в этом году на четной стороне дороги - от пл. Комсомольской до пересечения с ул. Цивилева - завершат начатый в прошлом году ремонт тротуаров.

«Масштабный ремонт автодороги протяженностью 1,1 км по пр. 50-летия Октября проходит в два этапа. Первый этап реализован в строительный сезон 2023 года, второй – будет в 2024 году. Чтобы минимизировать неудобства для горожан и автомобилистов, работы производятся поочередно по половине проезжей части. Вся основная работа ведется в ночное время, чтобы не перекрывать движение», - заявили в мэрии.

Напомним. В рамках первого этапа ремонта на проспекте перенесли два пешеходных перехода и обустроили третью полосу для общественного транспорта. Также были заменены бордюры, уложен асфальт, началось обустройство тротуаров. На пл. Комсомольской временные блоки заменили на делиниаторы.

Фото: мэрия Улан-Удэ
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