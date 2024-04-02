Общество 02.04.2024 в 16:46

Общественный совет при МВД Бурятии представил финалистов в номинации «Горячее сердце»

Их отметили за активную жизненную позицию и содействие органам внутренних дел в патриотическом воспитании
A- A+
Текст: Ольга Лазарева
Общественный совет при МВД Бурятии представил финалистов в номинации «Горячее сердце»
МВД Бурятии продолжает знакомить с финалистами традиционной премии общественного совета при МВД по Республике Бурятия «Признание-2023».

Вашему вниманию – финалисты в номинации «Горячее сердце». Старший прапорщик милиции в отставке Скворцов Андрей Борисович – член добровольной народной дружины «Ветераны ОМВД России по Прибайкальскому району», волонтер.

Милицейский путь Андрея Борисовича начался в далеких девяностых. Тогда молодой десантник из Владимирской области, женившись, остался в селе Турунтаево. Спустя 17 лет Андрей Скворцов отправился на заслуженный отдых, будучи «Отличником милиции» и ветераном боевых действий: в командировку на Северный Кавказ он вызвался одним из первых. С возрождением народных дружин – вступил в ряды дружинников и вновь вышел на охрану общественного порядка. Проводит уроки мужества для детей и молодежи, вместе с односельчанами собирает гуманитарную помощь для участников специальной военной операции и поддерживает семьи наших бойцов. Выезжал с гуманитарной миссией в Донецкую Народную Республику.

Гильмуллин Равиль Борисович – заместитель председателя Республиканской общественной организации «Союз солдатских родителей Бурятии».

Помогать! – в этом Равиль Борисович видит свое предназначение. В юношестве помогал тушить пожары в составе пожарной команды. В молодости служил в органах внутренних дел на транспорте оперуполномоченным и задерживал преступников, помогая восстановить справедливость. Нес службу в командировках на Северный Кавказ и помогал населению возвращаться к мирной жизни. В тяжелый период пандемии стал автоволонтером и помогал пожилым добираться до больниц. Увековечивал память воинов-героев, высаживая рябиновые аллеи и устанавливая звезды памяти. Помогал сохранить историческую память страны и поддерживал наших ребят – участников специальной военной операции и их семьи словом и делом. Собирал тонны посылок и доставлял частичку родины ребятам во время выездов на Донбасс, Мариуполь, Донецк и Новоазовск.

Цыденжапов Цырен-Дондок Аюшеевич - тренер-преподаватель МАУ «Кижингинская спортивная школа им. Б-Б. Б. Рыбдылова».

Цырен-Дондок Аюшеевич - скромный человек из маленького села Могсохон с большим сердцем, который всю свою жизнь посвятил воспитанию будущего поколения. Среди его воспитанников есть те, кто достиг высшего спортивного звания и стал мастерами спорта международного класса по вольной борьбе и боевому самбо. Отличник физической культуры Российской Федерации - не только прекрасный тренер, но и отец четверых детей, двое из которых поступили на службу в органы внутренних дел Бурятии, встав в ряды патрульно-постовой службы полиции. По роковой случайности старший сын Зоригто Цыренов погиб при исполнении служебных обязанностей в 2011 году – он спас тонувшего человека на реке Селенга, но сам не смог выбраться. В память о сыне Цырен-Дондок Аюшеевич организовал и традиционно проводит турнир по мини-футболу, посвященный памяти сотрудников Отдельного батальона патрульно-постовой службы, бережно сохраняя память о наших коллегах, оставшихся навечно в строю.

Фото: МВД Бурятии

Теги
Общество

Все новости

В России предложили увеличить штрафы для авиадебоширов
02.04.2024 в 17:47
В Бурятии растет число таксистов- самозанятых
02.04.2024 в 17:39
В Бурятии два дня тушили загоревшуюся траву
02.04.2024 в 17:29
Команда российских блогеров отправилась в автопутешествие по БАМу
02.04.2024 в 17:01
Улан-Удэ признан благоприятным для проживания городом
02.04.2024 в 16:53
Общественный совет при МВД Бурятии представил финалистов в номинации «Горячее сердце»
02.04.2024 в 16:46
В Монголии треть территории покрыта снегом, что увеличит массовый падеж скота
02.04.2024 в 16:26
Жителей Бурятии приглашают на мастер-класс по изготовлению гобеленов
02.04.2024 в 16:10
Для трамваев Улан-Удэ закупили новый эвакуатор
02.04.2024 в 15:55
В России стартует конкурс региональных литературных проектов «Своя идея»
02.04.2024 в 15:43
ЗУРХАЙ
с 3 по 9 апреля

Читайте также
В России предложили увеличить штрафы для авиадебоширов
"Повыступать" в небе скоро станет дороже
02.04.2024 в 17:47
В Бурятии растет число таксистов- самозанятых
Только за март минтранс Бурятии выдал 12 новых разрешений
02.04.2024 в 17:39
Команда российских блогеров отправилась в автопутешествие по БАМу
Маршрут экспедиции составит более 4 тысяч километров
02.04.2024 в 17:01
Улан-Удэ признан благоприятным для проживания городом
Индекс качества городской среды за 2023 год заметно вырос
02.04.2024 в 16:53
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru