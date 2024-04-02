Общественный совет при МВД Бурятии представил финалистов в номинации «Горячее сердце»

МВД Бурятии продолжает знакомить с финалистами традиционной премии общественного совета при МВД по Республике Бурятия «Признание-2023».Вашему вниманию – финалисты в номинации «Горячее сердце». Старший прапорщик милиции в отставке Скворцов Андрей Борисович – член добровольной народной дружины «Ветераны ОМВД России по Прибайкальскому району», волонтер.Милицейский путь Андрея Борисовича начался в далеких девяностых. Тогда молодой десантник из Владимирской области, женившись, остался в селе Турунтаево. Спустя 17 лет Андрей Скворцов отправился на заслуженный отдых, будучи «Отличником милиции» и ветераном боевых действий: в командировку на Северный Кавказ он вызвался одним из первых. С возрождением народных дружин – вступил в ряды дружинников и вновь вышел на охрану общественного порядка. Проводит уроки мужества для детей и молодежи, вместе с односельчанами собирает гуманитарную помощь для участников специальной военной операции и поддерживает семьи наших бойцов. Выезжал с гуманитарной миссией в Донецкую Народную Республику.Гильмуллин Равиль Борисович – заместитель председателя Республиканской общественной организации «Союз солдатских родителей Бурятии».Помогать! – в этом Равиль Борисович видит свое предназначение. В юношестве помогал тушить пожары в составе пожарной команды. В молодости служил в органах внутренних дел на транспорте оперуполномоченным и задерживал преступников, помогая восстановить справедливость. Нес службу в командировках на Северный Кавказ и помогал населению возвращаться к мирной жизни. В тяжелый период пандемии стал автоволонтером и помогал пожилым добираться до больниц. Увековечивал память воинов-героев, высаживая рябиновые аллеи и устанавливая звезды памяти. Помогал сохранить историческую память страны и поддерживал наших ребят – участников специальной военной операции и их семьи словом и делом. Собирал тонны посылок и доставлял частичку родины ребятам во время выездов на Донбасс, Мариуполь, Донецк и Новоазовск.Цыденжапов Цырен-Дондок Аюшеевич - тренер-преподаватель МАУ «Кижингинская спортивная школа им. Б-Б. Б. Рыбдылова».Цырен-Дондок Аюшеевич - скромный человек из маленького села Могсохон с большим сердцем, который всю свою жизнь посвятил воспитанию будущего поколения. Среди его воспитанников есть те, кто достиг высшего спортивного звания и стал мастерами спорта международного класса по вольной борьбе и боевому самбо. Отличник физической культуры Российской Федерации - не только прекрасный тренер, но и отец четверых детей, двое из которых поступили на службу в органы внутренних дел Бурятии, встав в ряды патрульно-постовой службы полиции. По роковой случайности старший сын Зоригто Цыренов погиб при исполнении служебных обязанностей в 2011 году – он спас тонувшего человека на реке Селенга, но сам не смог выбраться. В память о сыне Цырен-Дондок Аюшеевич организовал и традиционно проводит турнир по мини-футболу, посвященный памяти сотрудников Отдельного батальона патрульно-постовой службы, бережно сохраняя память о наших коллегах, оставшихся навечно в строю.Фото: МВД Бурятии