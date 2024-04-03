Общество 03.04.2024 в 09:19
В прокуратуре Бурятии обсудили, как можно противодействовать киберпреступности
По итогам заседания выработали комплекс дополнительных мер
Текст: Ольга Лазарева
Под председательством заместителя прокурора республики Дмитрия Хобракова состоялось заседание межведомственной рабочей группы по противодействию преступлениям, совершаемым с использованием информационно-телекоммуникационных технологий (ИТТ).
В заседании приняли участие сотрудники правоохранительных органов, администрации Главы республики и Правительства республики, управления Роскомнадзора по республике, Бурятского республиканского института общеобразовательной политики. Участники группы обсудили вопросы профилактики киберпреступности. Отдельно рассмотрен вопрос о росте преступлений в сфере неправомерного доступа к компьютерной информации.
По итогам заседания выработали комплекс дополнительных мер по повышению финансовой грамотности населения и противодействию преступлениям, совершенных с использованием ИТТ.
Фото: прокуратура Бурятии
В заседании приняли участие сотрудники правоохранительных органов, администрации Главы республики и Правительства республики, управления Роскомнадзора по республике, Бурятского республиканского института общеобразовательной политики. Участники группы обсудили вопросы профилактики киберпреступности. Отдельно рассмотрен вопрос о росте преступлений в сфере неправомерного доступа к компьютерной информации.
По итогам заседания выработали комплекс дополнительных мер по повышению финансовой грамотности населения и противодействию преступлениям, совершенных с использованием ИТТ.
Фото: прокуратура Бурятии
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