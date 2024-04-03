В прокуратуре Бурятии обсудили, как можно противодействовать киберпреступности

Под председательством заместителя прокурора республики Дмитрия Хобракова состоялось заседание межведомственной рабочей группы по противодействию преступлениям, совершаемым с использованием информационно-телекоммуникационных технологий (ИТТ).В заседании приняли участие сотрудники правоохранительных органов, администрации Главы республики и Правительства республики, управления Роскомнадзора по республике, Бурятского республиканского института общеобразовательной политики. Участники группы обсудили вопросы профилактики киберпреступности. Отдельно рассмотрен вопрос о росте преступлений в сфере неправомерного доступа к компьютерной информации.По итогам заседания выработали комплекс дополнительных мер по повышению финансовой грамотности населения и противодействию преступлениям, совершенных с использованием ИТТ.Фото: прокуратура Бурятии