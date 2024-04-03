Улан-удэнский таксист рассказал о встречах с ранеными на СВО бойцами

В соцсетях водитель такси решил рассказать о тех пассажирах, с которыми ему в последнее время довелось встречаться. Это военнослужащие, приехавшие с СВО, раненые бойцы.«Была заявка с Бурвода до посёлка Светлого, сел мужчина лет сорока на костылях в военной форме. Пока ехали, болтали о СВО, он был сильно ранен в ногу. Рассказывал разные истории, показал своё фото и видео с поля боя, и я его узнал, его показывали по центральному телевидению. Про их подвиг рассказывали, как они взяли укрепрайон и взяли несколько пленных. Довёз до адреса и, конечно, денег не брал с него, а потом через месяц ещё раз его возил до Машзавода и тоже не брал денег.Была короткая заявка с Бурвода до Тулунжи, сел совсем молодой парень с тросточкой, как оказалось, он был на протезе. В самом начале СВО лишился одной ноги. Тоже не брал с него денег.И совсем недавно была заявка с Дивизки, сели мужчина на костылях и женщина. Они были из Тольятти, женщина эта была мамой нашего солдата. Парень лишился части ступни, наступив ночью на "Лепесток". Говорят уже давно в дороге, собирают какие-то бумаги, справки. Но одно было приятно от них услышать, что чем дальше от Москвы люди добрей живут, это были их слова. А когда я не стал брать денег, женщина, чуть не заплакала! Я знаю, что среди таксистов, некоторые тоже делают так, а другим хочу сказать - делать добро это так приятно, попробуйте коллеги!» - пишет автор поста в паблике Аноним 03.В комментариях поступки таксиста похвалили:- Всех благ Вам! Добро всегда возвращается! Ребятам, дай бог здоровья и сил.- Правильно говоришь. Чем дальше в глубинку, тем люди добрее.- Видно, в хорошей доброй семье вырос. Честь и хвала Вашим родителям!- пишут пользователи.Фото: "Номер один"