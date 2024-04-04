В Улан-Удэ выросли цены на молочные продукты

В Бурятии резко увеличились цены на молоко в тетрапакетах. Львиную долю подорожания эксперты связывают с увеличением цен на упаковку и дорогостоящей логистикой. Больше всего пострадают беднеющие слои населения.В Улан-Удэ молоко и молочная продукция значительно подорожали в марте. Особенно выросло в цене молоко в тетрапакетах. Например, одна литровая упаковка молока «Любимая чашка» жирностью 2,5% подорожала с 100 до 134 рублей. Сметана «Край родимый» 330 граммов жирностью 15% выросла в цене с 110 до 140 рублей. Поменяли в торговых сетях ценники и на продукцию Иркутского масложиркомбината - в среднем на 5%. Сметана «Байкальская» в стакане 400 граммов подорожала со 199 до 214 рублей.Производители объясняют подорожание несколькими факторами. Так, с января вступил в силу закон о расширенной ответственности производителей (РОП).Концепция расширенной ответственности производителей и импортеров предполагает, что они будут отвечать за утилизацию всей тары, использованной для упаковки произведенного или поставленного ими товара. Сначала на них лягут обязанности по переработке 55% упаковки, с 2026 года — 75%, а с 2027 — всего объема. Это можно сделать самостоятельно или заключить договор со специализированными компаниями или заплатить государству экологический сбор. Все эти траты ложатся на упаковку - с каждой коробки молока теперь приходится «отстегивать» экологический сбор.В Союзе переработчиков пластмасс заявили изданию «Коммерсантъ», что в 2023 году было «незначительное повышение цен на упаковку из-за колебания курса рубля». Источник «Ъ» отмечает, что помимо нового экосбора упаковочные предприятия начали повышать цены, закладывая это в коммерческие предложения.Однако, как отмечают эксперты, в наибольшей степени на цены влияют затраты на транспортировку молочной продукции. Речь идет прежде всего об удорожании кредитов, росте цен на электроэнергию, топливо, подорожании запасных частей на импортную технику и дефиците водителей и экспедиторов из-за частичной мобилизации. Поэтому логистам пришлось в 2023 году повысить более чем на 50% зарплату водителям.Дальние расстояния доставки товара увеличивают себестоимость.- Бурятия уже много лет не может обеспечить себя молоком и вынуждена завозить продукцию из других регионов, и эта доля продолжит только расти, а стоимость транспортировки, которая занимает существенную часть себестоимости товара, будет поднимать ценники вверх, - говорит улан-удэнский экономист Анатолий Думнов. - Но в большей степени сейчас проявляется динамика роста торговых надбавок со стороны розничных сетей. Именно они, а не производители, в большей степени поднимают цены.Добавим, что московские и сибирские молокозаводы, несмотря на большие расстояния по поставкам продукции в Бурятию, устанавливают уровень цен на молочную продукцию на 10 - 20% ниже, чем местное и «родное».Что касается введения экологического сбора на каждую упаковку молочной продукции, то эксперт недоумевает, почему население должно оплачивать дважды?- Мы платим вначале «ЭкоАльянсу» за вывоз мусора, в котором упаковочный материал занимает значительную долю, а затем отдельно и экологический сбор за пакет, который уже включен в стоимость товара? - недоумевает Анатолий Думнов.Несмотря на то, что молочная категория играет важную роль в ассортименте торговых розничных сетей, в основном молочные продукты приобретают семьи с низким и средним доходом. Ведь для богатых слоев молоко и кефир не являются предметом массового потребления, поскольку их доля в рационе состоятельных людей невысока. А для пенсионеров молочные продукты наряду с кашами и хлебом это продукт номер один. Именно поэтому продовольственная инфляция в этой сфере наиболее чувствительна.Фото: «Номер один»