В Бурятии продлили прием заявок на республиканский конкурс «Семья и традиции»

IV Республиканский конкурс семейного творчества «Семья и традиции» приглашает к участию семьи, проживающие в Бурятии, воспитывающие (воспитавшие) детей. На конкурс нужно прислать фото и видео с традициями своей семьи. Конкурс посвящен Году семьи.

Самые яркие творческие семьи выступят на большом празднике ко Дню защиты детей 1 июня в Этнографическом музее.

Конкурсные задания:

1. Подготовить видеопрезентацию семьи, продолжительностью не более 3 минут: показы традиций гостеприимства, семейных реликвий, родословной (генеалогическое древо), проведения традиционных праздников, совместного приготовления традиционного блюда, показы традиционного костюма и т.д. Используются любые творческие формы и жанры искусства.

2. Семейное творчество. Члены семьи демонстрирует таланты в любом жанре творчества. Приветствуются исполнение народных песен, танцев, обрядов, игр; игра на традиционных народных инструментах; показы мастер-классов и традиционных видов ремёсел, декоративно-прикладное творчество и др. Продолжительность - не более 4 минут.

3. Лучшее семейное фото. Семьи предоставляют фотографии, отражающие традиции семьи. Например: в традиционных костюмах, за занятием традиционным ремеслом, совершением обряда и др.

Участники записывают конкурсные задания на видео и вместе с заявкой направляют на электронную почту организатора kdd.konkurs@mail.ru с пометкой «Семья» в срок до 17 мая 2024 года. К письму необходимо приложить фотографии.

Ознакомиться с условиями конкурса можно на сайте байкалфолк.рф.









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