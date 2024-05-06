Общество 06.05.2024 в 09:54

Студенты и сотрудники БГСХА отреставрировали памятник в Хоринском районе

Они собрали 52500 рублей на ремонт памятника
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Текст: Служба информации "Номер один"
Студенты и сотрудники БГСХА отреставрировали памятник в Хоринском районе

Бурятская сельхозакадемия ежегодно проводит благотворительную акцию по реставрации памятников павшим в боях Великой Отечественной войны в районах республики (возрастное ограничение 6+). Напомним, акция проводилась в апреле. Нужно было купить стикеры с изображением звезды и наклеить ее на стенде в БГСХА.  На вырученные средства от продажи стикеров студенты и сотрудники академии отреставрировали памятник в селе Тохорюкта Хоринского района. Всего было собрано 52500 рублей.

— Мы обязаны помнить и чтить память о тех, кто проявил поистине выдающийся героизм и мужество в годы Великой Отечественной войны. Символом этого героизма стала пятиконечная звезда, за каждой звездой — судьба солдата, отдавшего свою жизнь за нашу мирную жизнь, — делятся участники акции.

Обелиск павшим односельчанам в годы Великой Отечественной войны в Тохорюкте установили в 1970-х годах. На нём увековечены имена 38 тохорюктинцев, ушедших на фронт. Многие их потомки до сих пор живут в селе. Одним из тех, кто в 41-м году ушёл защищать родину был Дашибыл Доржиев. Он родился в 1909 году в местности Хүхэ-Шулуута. До начала Великой Отечественной войны трудился рабочим в с. Арбижил. Призван на фронт 25 июля 1941 года. Служил в составе 51-й гвардейской стрелковой дивизии 154-го гвардейского стрелкового полка. Погиб в бою 4 сентября 1943 года, захоронен в с. Любовка Харьковской области.

Тохорюктинцы помнят о подвиге своих земляков. Ежегодно 9 мая сельчане собираются, чтобы почтить память павших и возложить цветы к памятнику.

В 2021 году студенты и сотрудники БГСХА внесли свою лепту в реконструкцию Мемориала Победы в Эрхирике Заиграевского района, было собрано свыше 25 тысяч рублей. В 2022 году в рамках акции «Звезда Победы» собрали средства на сумму более 40 тысяч рублей на завершение реконструкции мемориального комплекса «Аллея Славы» в Кижингинском районе. А в 2023 году сумма в размере более 50 тысяч была направлена на реставрацию памятника Герою Советского Союза Жанаеву Дарма Жанаевичу в с. Хоринск.

Патриотическая акция «Звезда Победы» — это ежегодный благотворительный проект Бурятской ГСХА, направленный сохранение историко-культурного наследия. Акция является символом почитания и уважения памяти героев Великой Отечественной войны.


Фото: БГСХА

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