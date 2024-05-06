В Бурятии молодой водитель устроил лобовое ДТП

Еще одно ДТП случилось вечером в Кяхте. Там 27-летний водитель «Хонды Аккорд», ехавший по ул. Калинина, не справился с управлением, слетел с дороги и перевернулся. В результате аварии травмы различной степени тяжести получила 20-летняя пассажирка автомобиля.





ДТП произошло утром 5 мая на автодороге в 10 км от Заиграево. Как сообщили в ГИБДД Бурятии, 19-летний водитель автомобиля «Лифан» выехал на встречную полосу и врезался в «Тойоту Приус». В результате аварии 55-летний водитель «Приуса» получил травмы различной степени тяжести.Фото: ГИБДД Бурятии