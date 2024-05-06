В Бурятии за минувшую неделю 46 жителей стали жертвами мошенников

По состоянию на 3 мая 2024 года жертвами интернет-преступников стали уже 970 жителей республики (+ 46 за последнюю неделю). Общий ущерб от действий мошенников составил 197 млн рублей (+ 4 млн рублей за последнюю неделю).

Наибольшая сумма похищенных средств за последнюю неделю составила 760 тысяч рублей. Жертвой аферистов стала жительница Улан-Удэ.

Как рассказали в прокуратуре, женщина нашла в Интернете сайт инвестиционной компании. Заинтересовавшись возможностью получения дохода путем инвестирования, вложения средств через биржу, она оставила свои личные данные. Спустя непродолжительное время ей поступил телефонный звонок «консультанта инвестиционной компании», который пояснил, что необходимо установить на телефон интернет-платформу, через которую можно производить операции с денежными средствами. Перечислив небольшую сумму, потерпевшая увидела, что вклад увеличился. Для дальнейшего получения прибыли женщина оформила кредиты. И перевела на указанные в программе счета 760 тысяч рублей.

Фото: «Номер Один»