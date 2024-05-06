В Хоринском районе Бурятии пьяный водитель сбил пьяного пешехода

Еще одно пьяное ДТП случилось вечером в Гусиноозерске. Там 38-летний пьяный мужчина, не имеющий прав, ехал на мотоцикле «Ролиз Спорт» по ул. Школьной. На пересечении с ул. Ленина он не уступил дорогу и врезался в автобус «ЛИАЗ», принадлежащий одному из предприятий. В результате аварии байкер и его 37-летний пассажир получили травмы различной степени тяжести.





Наезд на пешехода случился в воскресенье ночью в селе Верхние Тальцы. Как сообщили в ГИБДД Бурятии, на ул. Кучумова 41-летний водитель автомобиля «Тойота Камри» сбил 22-летнего пешехода. В результате наезда молодой человек получил травмы различной степени тяжести. Как отметили в Госавтоинспекции, и водитель, и пешеход находились в состоянии алкогольного опьянения.Фото: ГИБДД Бурятии