В Улан-Удэ серийная воровка отправилась в колонию

В Улан-Удэ суд рассмотрел уголовное дело в отношении ранее неоднократно судимой 37-летней горожанки, обвиняемой в краже.Как сообщили в прокуратуре Бурятии, в июле 2023 года женщина в номере одной из гостиниц города похитила у своего знакомого банковую карту. С её помощью она покупала себе продукты, алкоголь и мягкие игрушки, причинив потерпевшему ущерб на сумму более 11 тыс. рублей.Рассмотрев материалы дела, суд признал женщину виновной. Ей отменили условно-досрочное освобождение по предыдущему приговору и, присоединив ранее неотбытое наказание, приговорили к 2 годам 8 месяцам лишения свободы в колонии общего режима со штрафом в размере 3 тысячи рублей.Приговор еще не вступил в законную силу.Фото: «Номер один»