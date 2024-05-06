Происшествия 06.05.2024 в 09:52

В Улан-Удэ серийная воровка отправилась в колонию

Очередную кражу женщина совершила вскоре после условно-досрочного освобождения
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Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ серийная воровка отправилась в колонию
В Улан-Удэ суд рассмотрел уголовное дело в отношении ранее неоднократно судимой 37-летней горожанки, обвиняемой в краже.

Как сообщили в прокуратуре Бурятии, в июле 2023 года женщина в номере одной из гостиниц города похитила у своего знакомого банковую карту. С её помощью она покупала себе продукты, алкоголь и мягкие игрушки, причинив потерпевшему ущерб на сумму более 11 тыс. рублей.

Рассмотрев материалы дела, суд признал женщину виновной. Ей отменили условно-досрочное освобождение по предыдущему приговору и, присоединив ранее неотбытое наказание, приговорили к 2 годам 8 месяцам лишения свободы в колонии общего режима со штрафом в размере 3 тысячи рублей.

Приговор еще не вступил в законную силу.

Фото: «Номер один»
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