В Улан-Удэ пройдет концерт «Вальс победного дня»

9 мая в парке им. Д.Ж. Жанаева пройдут праздничные мероприятия, посвященные 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне (возрастное ограничение 6+).

В 14.00 пройдет митинг памяти «Ваш подвиг жив; неповторим и вечен», а в 17.00 большой праздничный концерт «Вальс победного дня».

Также горожан ждет выставка художественных работ, тематические фотозоны, полевая кухня, мастер - классы, бесплатный тематический аквагрим, ярмарка-продажа ремесленных товаров и все желающие смогут попробовать настоящую солдатскую кашу.

Возрастное ограничение 6+





Фото: Номер один