В Улан-Удэ вновь жалуются на любителей побрызгать молоком с окон





Между тем, священнослужители действительно уверены, что если последствия «капальщиков» задели за живое хотя бы одного человека, который возмущен и злится на сделавшего подношение, то пользы от обряда никакой не будет. Скорее, наоборот. По мнению лам и шаманов, такой обряд может повлиять на автора обряда в прямо в противоположную сторону.



Так, в интервью нашему изданию Баясхалан



- Я считаю, это в корне неправильно. Надо выходить из дома, не лениться. Найти чистое место и там уже нормально брызгать. Чтобы капли не попадали на чужие окна или на людей. Важно, чтобы никому не было вреда от вашего обряда.



Фото: Аноним 03

- А потом люди искренне удивляются, а что такого я сделала, что все в жизни пошло наперекосяк, - пишут в комментариях.Между тем, священнослужители действительно уверены, что если последствия «капальщиков» задели за живое хотя бы одного человека, который возмущен и злится на сделавшего подношение, то пользы от обряда никакой не будет. Скорее, наоборот. По мнению лам и шаманов, такой обряд может повлиять на автора обряда в прямо в противоположную сторону.Так, в интервью нашему изданию Баясхалан лама четко пояснил - такие обряды лучше делать в дацане либо в крайнем случае обязательно выходить из дома.- Я считаю, это в корне неправильно. Надо выходить из дома, не лениться. Найти чистое место и там уже нормально брызгать. Чтобы капли не попадали на чужие окна или на людей. Важно, чтобы никому не было вреда от вашего обряда.Фото: Аноним 03

В Улан-Удэ горожане в очередной раз возмущаются поступками соседей, которые выливают молоко из окон, якобы тем самым совершая ежедневные подношения богам. В преддверии весны и лета число таких случаев может увеличиться в разы.Так, в паблике «Аноним 03» автор поста опубликовал фотографию из квартиры на верхнем этаже. По фото видно, что на стеклах окна белые разводы от молока.«Хватить брызгать молоком!» - кратко подписал пост пользователь.В комментариях улан-удэнцы поддержали автора поста.- Кто не знает, духи на такой высоте не находятся. Брызгают не выше своих плеч и на земле, найдя чистое место.- Нас тоже забрызгали - 6 этаж.- Люди, имейте совесть, выходите на улицу брызгать. Хватить грязь разводить.