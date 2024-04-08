Общество 08.04.2024 в 11:30
В Улан-Удэ вновь жалуются на любителей побрызгать молоком с окон
На этот раз проблема коснулась даже жителей верхних этажей
Текст: Ольга Лазарева
В Улан-Удэ горожане в очередной раз возмущаются поступками соседей, которые выливают молоко из окон, якобы тем самым совершая ежедневные подношения богам. В преддверии весны и лета число таких случаев может увеличиться в разы.
Так, в паблике «Аноним 03» автор поста опубликовал фотографию из квартиры на верхнем этаже. По фото видно, что на стеклах окна белые разводы от молока.
«Хватить брызгать молоком!» - кратко подписал пост пользователь.
В комментариях улан-удэнцы поддержали автора поста.
- Кто не знает, духи на такой высоте не находятся. Брызгают не выше своих плеч и на земле, найдя чистое место.
- Нас тоже забрызгали - 6 этаж.
- Люди, имейте совесть, выходите на улицу брызгать. Хватить грязь разводить.
Так, в паблике «Аноним 03» автор поста опубликовал фотографию из квартиры на верхнем этаже. По фото видно, что на стеклах окна белые разводы от молока.
«Хватить брызгать молоком!» - кратко подписал пост пользователь.
В комментариях улан-удэнцы поддержали автора поста.
- Кто не знает, духи на такой высоте не находятся. Брызгают не выше своих плеч и на земле, найдя чистое место.
- Нас тоже забрызгали - 6 этаж.
- Люди, имейте совесть, выходите на улицу брызгать. Хватить грязь разводить.
- А потом люди искренне удивляются, а что такого я сделала, что все в жизни пошло наперекосяк, - пишут в комментариях.
Между тем, священнослужители действительно уверены, что если последствия «капальщиков» задели за живое хотя бы одного человека, который возмущен и злится на сделавшего подношение, то пользы от обряда никакой не будет. Скорее, наоборот. По мнению лам и шаманов, такой обряд может повлиять на автора обряда в прямо в противоположную сторону.
Так, в интервью нашему изданию Баясхалан лама четко пояснил - такие обряды лучше делать в дацане либо в крайнем случае обязательно выходить из дома.
- Я считаю, это в корне неправильно. Надо выходить из дома, не лениться. Найти чистое место и там уже нормально брызгать. Чтобы капли не попадали на чужие окна или на людей. Важно, чтобы никому не было вреда от вашего обряда.
Фото: Аноним 03
Между тем, священнослужители действительно уверены, что если последствия «капальщиков» задели за живое хотя бы одного человека, который возмущен и злится на сделавшего подношение, то пользы от обряда никакой не будет. Скорее, наоборот. По мнению лам и шаманов, такой обряд может повлиять на автора обряда в прямо в противоположную сторону.
Так, в интервью нашему изданию Баясхалан лама четко пояснил - такие обряды лучше делать в дацане либо в крайнем случае обязательно выходить из дома.
- Я считаю, это в корне неправильно. Надо выходить из дома, не лениться. Найти чистое место и там уже нормально брызгать. Чтобы капли не попадали на чужие окна или на людей. Важно, чтобы никому не было вреда от вашего обряда.
Фото: Аноним 03
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