В Бурятии сельскому главе пришлось отвечать перед прокурором за неработающий сайт

Прокуратура Бурятии выявила нарушения в работе администрации сельского поселения «Майск» в Курумканском районе.«Установлено, что вопреки федеральному закону «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления», сайт муниципалитета не работал с января по февраль 2024 года», - сообщили в надзорном ведомстве.За данное нарушение главу сельского поселения привлекли к административной ответственности. Ограничилось наказание предупреждением или сельский глава был оштрафован, в прокуратуре не уточнили.Фото: «Номер один»