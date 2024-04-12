Общество 12.04.2024 в 09:34
В Бурятии сельскому главе пришлось отвечать перед прокурором за неработающий сайт
В итоге он был привлечен к административной ответственности
Текст: Андрей Константинов
Прокуратура Бурятии выявила нарушения в работе администрации сельского поселения «Майск» в Курумканском районе.
«Установлено, что вопреки федеральному закону «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления», сайт муниципалитета не работал с января по февраль 2024 года», - сообщили в надзорном ведомстве.
За данное нарушение главу сельского поселения привлекли к административной ответственности. Ограничилось наказание предупреждением или сельский глава был оштрафован, в прокуратуре не уточнили.
Фото: «Номер один»
«Установлено, что вопреки федеральному закону «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления», сайт муниципалитета не работал с января по февраль 2024 года», - сообщили в надзорном ведомстве.
За данное нарушение главу сельского поселения привлекли к административной ответственности. Ограничилось наказание предупреждением или сельский глава был оштрафован, в прокуратуре не уточнили.
Фото: «Номер один»