В Улан-Удэ школьники и студенты посоревновались в авиа и ракетомодельном спорте

Сегодня на острове Богородский в Улан-Удэ прошли Открытые республиканские соревнования по авиа- и ракетомодельному спорту, приуроченные ко Дню Космонавтики и к 90-летию со дня рождения Юрия Гагарина (возрастное ограничение 6+).

12 апреля традиционно в России отмечается День Космонавтики. В этот день в 1961 году на земную орбиту вывели первый в мире космический корабль-спутник с человеком на борту. Пилотом корабля стал советский летчик-космонавт Юрий Гагарин.

Также в 2024 году отмечается 90-летие со дня рождения Юрия Гагарина. Летчик-космонавт родился 9 марта 1934 года.

80 школьников и студентов из разных районов республики и Иркутской области соревновались как в личном, так и в командном зачете. Самым зрелищным моментом соревнований стал запуск ракет модели класса S-7.



- Наша страна всегда была законодателем мод в этом направлении: от первых пороховых ракет до современных плазменных двигателей, ядерных двигателей, которые вчера казались чем-то фантастическим, а сегодня работают в космосе. Традиции Циолковского и Королёва, которые воплотились в первом старте, неуклонно развиваются. Мальчишки и девчонки, которые сегодня так увлечённо разбирают свои ракеты, готовятся к старту, эти традиции поддерживают и развивают. Завтра кто-то из них будет строить настоящие двигатели и продвигать технологии для нашей страны и для всего человечества, – отметил заместитесь председателя регионального отделения ДОСААФ России Бурятии Борис Грудинин.



Соревнования ежегодно проводит ресурсный центр «Созвездие» совместно с Институтом педагогики и психологии Бурятского государственного университета имени Доржи Банзарова.

Фото: правительство Бурятии