На Бурятию надвигается непогода

По данным Бурятского Гидрометцентра, 13-15 апреля в республике ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега.

13 апреля по республике ожидается облачная погода, днем на большей части территории осадки в виде дождя и мокрого снега, по южной половине местами сильные осадки. Ветер восточный, утром и днем с переходом на северо-западный 9-14, в отдельных районах 15-20, местами порывы до 24 м/с. Температура днем 0, +5, местами до +7, +12.

14 апреля - переменная облачность, местами небольшие осадки в виде мокрого снега, ночью по востоку до умеренного снегопада. Ветер северо-западный 7-12, в отдельных районах 15-20 м/с. Ночная температура 0,-5, местами -7, -12, днем +3, +8, местами +9, +14.

15 апреля - переменная облачность, преимущественно без осадков, утром и днем по северному Прибайкалью мокрый снег. Ветер переменный 3-8, в отдельных районах до 14 м/с. Температура ночью -2, -7, местами -10,-15, днем +15, +20, местами +5, +10.

Фото: Номер один