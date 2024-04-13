Общество 13.04.2024 в 12:41

На Бурятию надвигается непогода

Синоптики предупреждают о сильном ветре
A- A+
Текст: Макар Захаров
На Бурятию надвигается непогода

По данным Бурятского Гидрометцентра, 13-15 апреля в республике ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега.

13 апреля по республике ожидается облачная погода, днем на большей части территории осадки в виде дождя и мокрого снега, по южной половине местами сильные осадки. Ветер восточный, утром и днем с переходом на северо-западный 9-14, в отдельных районах 15-20, местами порывы до 24 м/с. Температура днем 0, +5, местами до +7, +12.

14 апреля - переменная облачность, местами небольшие осадки в виде мокрого снега, ночью по востоку до умеренного снегопада. Ветер северо-западный 7-12, в отдельных районах 15-20 м/с. Ночная температура 0,-5, местами -7, -12, днем +3, +8, местами +9, +14.

15 апреля - переменная облачность, преимущественно без осадков, утром и днем по северному Прибайкалью мокрый снег. Ветер переменный 3-8, в отдельных районах до 14 м/с. Температура ночью -2, -7, местами -10,-15, днем +15, +20, местами +5, +10.

 

Фото: Номер один

Теги
погода

Все новости

В Бурятии опрокинулся автобус с людьми
13.04.2024 в 12:51
На Бурятию надвигается непогода
13.04.2024 в 12:41
В Улан-Удэ незапланированно приземлился самолет Иркутска
13.04.2024 в 12:32
Жителей Бурятии атакуют лже-брокеры
13.04.2024 в 12:04
В Улан-Удэ «Водоканал» и прокуратура устроили разборки из-за «пожилой» канализации
13.04.2024 в 08:00
Пандемия: любовь и подвиг
13.04.2024 в 07:00
15 мая в Улан-Удэ состоится концерт моринхуристов «Небесные мелодии»
12.04.2024 в 17:58
В Улан-Удэ водителя оштрафовали за опасное видео
12.04.2024 в 17:53
В Октябрьском районе Улан-Удэ готовят к открытию новый детсад
12.04.2024 в 17:41
В Улан-Удэ поймали пьяную бабушку на «Паджеро»
12.04.2024 в 17:31
ЗУРХАЙ
с 10 по 16 апреля

Читайте также
В Улан-Удэ «Водоканал» и прокуратура устроили разборки из-за «пожилой» канализации
Итог оказался не в пользу городского предприятия
13.04.2024 в 08:00
Пандемия: любовь и подвиг
Режиссер рассказал об основной идее фильма «2020» и как проходили съемки картины
13.04.2024 в 07:00
В Октябрьском районе Улан-Удэ готовят к открытию новый детсад
Детсад рассчитан на 280 детей
12.04.2024 в 17:41
В Улан-Удэ школьники и студенты посоревновались в авиа и ракетомодельном спорте
Мероприятие было приурочено ко Дню Космонавтики и к 90-летию со дня рождения Юрия Гагарина
12.04.2024 в 17:28
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru