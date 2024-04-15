В Улан-Удэ запретили ходить в лес

В связи с введением в Бурятии особого противопожарного режима мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков подписал распоряжение о введении запрета на посещение городских лесов. Исключение составляют места отдыха для горожан: острова Комсомольский и Богородский, а также футбольное поле на Верхней Березовке.- В этих местах граждане могут отдохнуть при условии строгого соблюдения мер безопасности: вокруг мангала должна быть убрана сухая трава, необходимо иметь достаточный запас воды для тушения возможного пожара, - сообщил заместитель председателя Комитета по ГО, ЧС и общественной безопасности администрации Улан-Удэ Дмитрий Федоров.Запрет на пребывание в лесу распространяется и на пешеходные тропы, где сейчас устанавливаются шлагбаумы для блокирования проезда в лес. Также сотрудники МБУ «Городское лесничество» размещают информационные баннеры о пожарной безопасности и запрете пребывания в лесу.- При установлении стабильных плюсовых температур будет производится опашка минерализованных полос вокруг населённых пунктов и социально-значимых объектов, чтобы задержать распространение низовых пожаров, - сообщил лесничий Октябрьского участкового лесничества Улан-Удэ Антон Маслов.Для оперативного реагирования на возможные возгорания работают патрульные группы городского лесничества и манёвренные группы МКУ «Безопасный город». В них включены и сотрудники правоохранительных органов. Они будут составлять протоколы на граждан, грубо нарушающих требования пожарной безопасности.Как напомнили в мэрии, за нарушение правил пожарной безопасности в условиях особого противопожарного режима граждан могут оштрафовать на сумму от 40 до 50 тысяч рублей.Фото: мэрия Улан-Удэ