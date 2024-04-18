В Бурятии прошла олимпиада по русскому языку и литературе

17 апреля в Восточно-Сибирском государственном университете технологий и управления (ВСГУТУ) прошла республиканская олимпиада по русскому языку и литературе среди студентов первого курса ссузов.

В мероприятии приняли участие студенты из 20 учебных заведений. Большинство участников было из городских колледжей. Из районов республики приехали представители Политехнического техникума из Селенгинска, Джидинского многопрофильного техникума, Иволгинского колледжа традиционных искусств Забайкалья и Закаменского агропромышленного техникума, сообщили в Минобрнауки РБ.

Олимпиада состояла из двух этапов в форме тестирования: по русскому языку - комплекс заданий типа ЕГЭ-2023, по литературе – тестирование на знание биографии Юрия Бондарева и его повести «Батальоны просят огня».

По итогам тестирования были определены победители. По русскому языку ими стали:

I место: Анна Батодоржиева, студентка Республиканского медицинского колледжа им. Раднаева.

II место: Валентина Иванова, студентка Байкальского колледжа недропользования.

III место: Полина Прокудина, студентка Бурятского колледжа технологий и лесопользования.

По литературе:

I место: Бато Сыденов, студент Республиканского медицинского колледжа им. Раднаева».

II место: Алёна Попова, студентка Улан-Удэнского колледжа железнодорожного транспорта.

III место: Вера Аюшеева, студентка Колледжа искусств им. Чайковского.

Командное первенство:

I место: Республиканский медицинский колледж им. Раднаева».

II место: Бурятский информационно-экономический техникум».

III место: Бурятский колледж технологий и лесопользования».

Технологический колледж, занявший в прошлом году первое командное место, передал эстафетную палочку Базовому медицинскому колледжу им. Раднаева, отметили в министерстве.

Фото: пресс-служба Минобрнауки РБ