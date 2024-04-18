В Улан-Удэ для жителей Советского района работает передвижной флюорограф

Городская поликлиника №1 приглашает жителей Советского района пройти флюорографию на передвижном флюорографе. Обследование проходит без записи, по живой очереди. При себе необходимо иметь паспорт. Об этом сообщили в администрации Советского района.

График работы и адреса указаны ниже:

17 – 19 апреля, с 10:00 до 15:00 - возле врачебной амбулатории, ул. Ермаковской, д. 37

22 – 23 апреля, с 10:00 до 15:00 - около межшкольного учебного центра, ул. Оцимика, д. 20

24 – 26 апреля, с 10:00 до 15:00 - возле врачебной амбулатории мкр. Исток, ул. Покровская, д. 34а

2 – 3 мая, с 10:00 до 15:00 - п. Исток, ул. Природная, д. 20а (возле магазина Улзы)

6 – 8 мая, с 10:00 до 15:00 - около врачебной амбулатории мкр. Стеклозавод, ул. Воронежская, д. 1а

13 – 15 мая, с 10:00 до 15:00 - около врачебной амбулатории мкр. Дивизионная, 2 участок, д. 93

Фото: «Номер Один»