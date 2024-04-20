В байкальской воде обнаружили наноубийц

В Госдуме продолжается работа по продвижению многострадальных поправок в закон о Байкале, в котором запрещается продажа одноразовых пластиковых пакетов и посуды на Байкале. Тем не менее даже в случае принятия законопроекта это не сильно снизит уровень пластикового загрязнения, полагают общественники и экологи Бурятии. Обществу, чтобы снизить масштаб экологической катастрофы, необходимо многое пересмотреть в быту, поскольку пластик в байкальском омуле оказывается не таким вредным, как микропластик в горячем чае с молоком.Как известно, на недружественном Западе пластиковая посуда считается изделием для бедных, из нее разливают посуду в ночлежках и благотворительных пунктах горячего питания. В России, наоборот, пластиковые стаканчики в быту считаются само собой разумеющимся. И в любом кафе на Байкале или на пути туда туристам предлагают пользоваться посудой, которая оказывается токсичной не только для природы, но и для всего живого. Особенно опасной для людей является пластиковая посуда, когда она подвергается тепловой обработке – например, в нее наливают горячий чай или кофе. В результате в организм поступают триллионы мелких пластиковых частиц, невидимых человеческому глазу.Исследователи из Национального института стандартов и технологий (NIST) недавно проанализировали несколько широко используемых потребительских товаров, чтобы лучше понять эти микроскопические пластмассы. Они обнаружили, что когда пластиковые изделия - стаканчики, простуда, ложки - подвергаются воздействию горячей воды, они выделяют в воду триллионы наночастиц на литр. Также были исследованы детские бутылочки из полипропилена (ПП) и нейлоновые пластиковые чайные пакетики, выделяющие эти пластиковые частицы в окружающую воду. Чашки для напитков с покрытием из ПЭВД подвергались воздействию воды при температуре 100 градусов Цельсия в течение 20 минут. После чего жидкость становится супом из триллионов наночастиц. Выводы обнародовали в научном журнале Environmental Science and Technology.«Основной вывод здесь заключается в том, что везде, куда бы мы ни посмотрели, есть пластиковые частицы. Их очень много. Триллионы за литр. Мы не знаем, оказывают ли они вредное воздействие на здоровье людей или животных. У нас просто есть высокая уверенность в том, что они там», — сказал химик NIST Кристофер Зангмайстер. Таким образом, весь этот пластиковый мусор оказывается в желудке и затем всасывается в кишечник, поступая в кровоток.Оказалось, что не только пластиковые стаканчики были рассадниками наномусора. Стаканчики для напитков, которые исследовали ученые, покрыты полиэтиленом низкой плотности (LDPE) - мягкой гибкой пластиковой пленкой. Такая пленка часто используется в качестве вкладыша для кофейных стаканчиков. Иначе говоря, снаружи он выглядел как бумажный, но внутри, где соприкасался с жидкостью, покрыт тонким слоем пластика. И, по сути, никакой разницы между пластиковым стаканчиком и бумажным не было. При высоких температурах в жидкость из пластика шел поток наночастиц.В целом можно говорить, что нас окружает пластик, будь то пакеты для продуктов, которые мы используем в супермаркете, или предметы домашнего обихода, такие как бутылки с шампунем и моющими средствами. И пластмасса существует не только в виде крупных объектов, но и как микроскопические частицы, выделяющиеся из этих крупных пластиковых изделий.Существует множество различных типов пластика - «хорошего» и «плохого», но все они состоят из полимеров, природных или искусственных веществ, состоящих из больших молекул, связанных между собой. И сегодня ученые обнаружили микроскопические частицы этого более крупного пластика в Байкале, реках, океанах и во многих других средах.Исследователи делят их на две группы: микро- и нанопластики.Микропластиком обычно считается частица размером менее пяти миллиметров в длину и его можно увидеть невооруженным глазом. Тогда как нанопластик имеет размер менее одной миллионной метра (один микрометр), и большинство из этих частиц невозможно увидеть даже в стандартный микроскоп. Соответственно, чем мельче пластик, тем он опаснее.- Мы не знаем, насколько этот мусор, попадая в организм, может «забивать» кровеносные сосуды, нарушая микроциркуляцию, особенно в местах воспаления, где и образуются сгустки тромбов и бляшек, - рассказывает отличник здpaвooxpaнeния Poccийcкoй Фeдepaции, зacлyжeнный вpaч Бypятии, кaндидaт мeдицинcкиx нayк Батор Будаев. - Возможности организма безграничны, но мы знаем, и это доказано, что в местах с высоким уровнем загрязнения воздуха микрочастицами, которые через легкие проникают в кровеносную систему, резко увеличивается число инсультов и инфарктов, особенно у мужчин среднего и старшего возрастов. И путь через легкие или кишечник принципиально не имеет значения. Если в организме высок уровень общего воспаления, стенки становятся проницаемыми для поступления токсинов и наночастиц пластика.Кандидат медицинских наук Инга Номоева согласна с тем, что от пластиковой посуды необходимо избавляться, заменяя ее металлической или стеклянной.- Появляется все больше исследований, в которых деменция (слабоумие) и болезнь Паркинсона связывается с постепенным накоплением пластиковых частиц в организме. Это может стать серьезной проблемой в будущем, - говорит эксперт. - Раньше, например, считалось, что кровь абсолютно стерильна, но сейчас мы видим, что она полна микроорганизмов и инородных частиц, поэтому необходимо тщательно следить за тем, что вы употребляете и из какой посуды, и выбирайте максимально экологичную.Общественники в один голос говорят, что особенная опасность нависла над Байкалом.- В Бурятии мы на протяжении долгого времени указывали на слабый уровень переработки пластика. Сегодня его частично собирают и увозят в Иркутск на переработку, но в целом это носит несистемный и единичный характер. Можно было бы наладить комплексную переработку пластика, так как на мусоре везде в мире сколачиваются состояния, - уверен политик Игорь Бобков. - В результате очень много пластика попадает с помощью рек в Байкал, а там штормами пластик измельчается и проникает в рыбу. И наш знаменитый омуль теперь тоже состоит частично из пластика.Добавим, что рыба, особенно хищная, нередко проглатывает остатки яркого пластика, принимая его за пищу. И байкальским рыбакам нередко попадаются рыбы, желудки которых забиты пластиковым мусором.- Мы скоро поедем на слушания по Байкалу в федеральных органах власти и будем добиваться расширения запрета на применение пластика на Байкальской природной территории. То, что происходит сейчас у нас, недопустимо, - говорит о намерениях общественница Галина Арсеньева.По ее словам, необходимо ускорить принятие поправок в законопроект «О Байкале».Что касается использования пластиковой посуды для горячих блюд, то, судя по ответу Управления Роспотребнадзора по РБ, ведомство не видит в этом проблемы. Или просто не хочет ее замечать, ссылаясь на старые нормативы.- Использование пластиковых стаканчиков для розлива горячих напитков на предприятиях общественного питания должно осуществляться в соответствии с требованиями п. 2.9. Санитарно-эпидемиологических правил, - сообщили в ведомстве. - Иные ограничения по использованию пластиковых стаканчиков отсутствуют.Переводя на обычный язык, одноразовая посуда использоваться может, поскольку проверяющие руководствуются старым СанПИНом, разработанным еще во времена СССР, когда тема пластикового загрязнения даже не обсуждалась.Между тем по всему миру и в России в том числе есть заведения общественного питания, куда можно прийти за напитком (будь то чай, кофе или сок) со своей тарой.Есть даже сайты, где на карте указываются российские точки общепита, в которых клиенту гарантированно нальют напиток с собой в его многоразовую кружку (изготовленную из экологически чистых материалов) и даже поощрят сознательный отказ от одноразовой тары скидкой или бонусом.Если в Новосибирске и Иркутске можно увидеть десятки таких заведений, работающих с напитками на вынос с указанием конкретных адресов, то в Улан-Удэ с этим туго. Так, на карте столицы Бурятии мы обнаружили только одно заведение, работающее по такой системе. Может, уже пора пересмотреть отношение к происходящему, учитывая риски ухудшения состояния здоровья в связи с пластиковым загрязнением?Фото: «Номер один»