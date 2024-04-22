В Улан-Удэ кинологи наркоконтроля обследовали ряд учебных заведений

Акция была посвящена вопросам профилактики нелегального приема наркотиков, а также противодействию употреблению молодым поколением алкоголя. Работа шла в учебных заведениях, на торговых объектах, на транспорте, в досуговых учреждениях.В ходе акции было изъято более 2 килограммов наркотиков. Выявлено 8 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, а также четыре факта вовлечения несовершеннолетних в употребление алкогольных напитков. Среди молодежи вскрыто 24 факта незаконного употребления наркотиков в возрастной группе 18-35 лет.Акция проходила 8-17 апреля. За это время добровольное наркообследование прошли более тысячи школьников и студентов. Согласие на обследование малолетних давали их родители, а молодежь повзрослее давала согласие самостоятельно. Выявлено 10 положительных результатов. В настоящее время они находятся на проверке.Некоторые учебные заведения проверили кинологи с собаками. Учащихся собирали на профилактическую лекцию, а в это время их комнаты проверяли силовики.Фото: «Номер один»