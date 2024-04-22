В Бурятии медицинский автопарк пополнился 30 новыми авто

20 апреля возле театра оперы и балета глава Бурятии Алексей Цыденов в торжественной обстановке вручил медикам ключи от 30 новых автомобилей «Лада Гранта».

Новые легковые авто получили 18 медицинских организаций, из них 13 центральных районный больниц и 5 городских поликлиник. Общая стоимость машин составила 23 миллиона рублей. Их приобретение стало возможным благодаря федеральному проекту «Модернизация первичного звена здравоохранения» нацпроекта «Здравоохранение», реализуемого по решению президента РФ Владимира Путина.

«Развитию здравоохранения постоянно уделяется большое внимание со стороны президента РФ Владимира Путина и правительства России. У нас стало доброй традицией вручать ключи от автомобилей: машин скорой помощи, мобильных комплексов, флюорографов, маммографов и других. Сейчас мы вручили ключи от 30 автомобилей «Лада Гранта» для поликлиник и больниц Бурятии, еще 24 поступят до конца года. Всего с 2021 года поступило 315 автомобилей. Но лучше, чтобы наши земляки были здоровы и не болели. А автомобили пусть используются только для диспансеризации и для плановых медосмотров», — отметил глава Бурятии Алексей Цыденов.

Медицинские учреждения будут использовать автомобили для транспортировки жителей в районную больницу, где они могут пройти диспансеризацию, медицинские и плановые осмотры и получить медицинскую помощь. Также на машинах к пациентам для оказания помощи и для патронажа будут приезжать участковые врачи. Кроме того, авто будут использоваться для доставки анализов в лаборатории и перевозки лекарств.

- Наша большая, дружная медицинская семья выражает слова благодарности за такие ресурсы, которые поступают к нам ежегодно. И это лишь малая часть мероприятий, которые сегодня реализуются на объектах здравоохранения. Мы никогда не подведем, имея такие автомобили, - подчеркнул главный врач Гусиноозерской центральной районной больницы Игорь Песков.

Напомним, программа масштабной модернизации первичного звена здравоохранения стартовала в 2021 году. В её рамках предусмотрена замена и дооснащение легковым автотранспортом медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь на территории, включая врачебные амбулатории и фельдшерско-акушерские пункты в отдаленной местности.

Фото: пресс-служба правительства Бурятии.