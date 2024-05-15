Общество 15.05.2024 в 14:25

Сельскую администрацию в Бурятии обвинили в бездействии

Чиновники «затянули» решение вопроса по обслуживанию домов
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Текст: Елена Кокорина
Сельскую администрацию в Бурятии обвинили в бездействии

Семь домов СП «Клюевское» остались без надзора управляющей компании, однако местная администрация не спешила каким-либо образом разрешить вопрос, о чем сообщает Госстройжилнадзор, зашедший туда с проверкой.

По материалам проверок суд признал бездействие администрации сельского поселения «Клюевское» незаконным и до 1 июня 2024 года обязал чиновников назначить управляющую организацию для семи домов.

Руководитель Госстройжилнадзора Николай Павлюк уверен, что обеспечение качественным обслуживанием многоквартирных домов в муниципальных образованиях – задача вполне решаемая.

- Управляющие организации стали принимать участие в конкурсах в отдаленных и соседних районах. 135 действующих лицензий в настоящее время в Бурятии, и у каждого лицензиата есть право управления домами по всей республике. Так в Курумканском районе сейчас работает управляющая организация из Улан-Удэ, в Прибайкальском – лицензиат из Кабанского района. Муниципалитету нужно срочно организовать работу, учитывая опыт коллег, - комментирует ситуацию Павлюк.

Фото: loon.site

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проверка администрация суд дома

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