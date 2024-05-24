Мэр Улан-Удэ поручил подчиненным жестче контролировать кошение травы

В Улан-Удэ подрядная организация вместе с травой скосила высаженные саженцы в сквере «Зодчий». Как отмечают в городской администрации, такие случаи фиксируются и в других общественных местах города.Чтобы подобное не повторялось, мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков на планерном совещании поручил усилить контроль за ходом работ.– Начинайте претензионную работу с подрядной организацией. Руководителей районных администраций прошу взять на контроль работу со своими подрядчиками. Заранее предупреждайте, акты выполненных работ грамотно подписывайте. Чтобы в дальнейшем такого не было, что «Городское лесничество» работает, а нерадивый подрядчик – все косит. Время хорошее сейчас для посадок. Должны быть высажены не такие маленькие саженцы, а уже большего размера, - поручил Игорь Шутенков.Также мэр Улан-Удэ поручил усилить работу по поливу зеленых насаждений.Фото: мэрия Улан-Удэ