Общество 24.05.2024 в 17:01

Мэр Улан-Удэ поручил подчиненным жестче контролировать кошение травы

Это связано со случаями выкашивания саженцев вместе с травой
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Текст: Андрей Константинов
Мэр Улан-Удэ поручил подчиненным жестче контролировать кошение травы
В Улан-Удэ подрядная организация вместе с травой скосила высаженные саженцы в сквере «Зодчий». Как отмечают в городской администрации, такие случаи фиксируются и в других общественных местах города.

Чтобы подобное не повторялось, мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков на планерном совещании поручил усилить контроль за ходом работ.

– Начинайте претензионную работу с подрядной организацией. Руководителей районных администраций прошу взять на контроль работу со своими подрядчиками. Заранее предупреждайте, акты выполненных работ грамотно подписывайте. Чтобы в дальнейшем такого не было, что «Городское лесничество» работает, а нерадивый подрядчик – все косит. Время хорошее сейчас для посадок. Должны быть высажены не такие маленькие саженцы, а уже большего размера, - поручил Игорь Шутенков.

Также мэр Улан-Удэ поручил усилить работу по поливу зеленых насаждений.

Фото: мэрия Улан-Удэ
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