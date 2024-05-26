14 проектов студентов Бурятской ГСХА прошли в финал конкурса «Студенческий стартап»

Фонд содействия инновациям завершил формальный этап экспертизы проектов, поданных на конкурс «Студенческий стартап».

14 заявок студентов Бурятской ГСХА прошли первый этап и претендуют на получение гранта в размере одного миллиона рублей на создание собственного стартапа. Следующий шаг к цели – это защита проектов, которая стартует уже с 27 мая.

- Как и в прошлом году, мы продолжаем подготовку ребят, которые желают стать соискателями средств на открытие своего бизнеса. В 2023 году в финал конкурса прошли 6 студенческих проектов, два из которых стали получателями гранта в 1 млн рублей. Бурятская ГСХА стремится развивать предпринимательские навыки у студентов и создавать благоприятную среду для появления и развития инновационных стартапов, — рассказывает Андрей Бадмаев, начальник проектного технологического офиса БГСХА.

Всего от Бурятии было выдвинуто 22 проекта. Большая часть заявок, прошедшая в финал, как рассказали в Фонде содействия инновациям, представлена от студентов Бурятской ГСХА , это 14 проектов. От БГУ и ВСГУТУ прошло в финал 4 проекта.

Пожелаем всем участникам от Бурятии успехов и победы в конкурсе!







Фото: БГСХА