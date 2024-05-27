Общество 27.05.2024 в 12:05
В Бурятии начинает обучение первый поток программы «Время героев»
Эта программа открывает большие возможности для участников СВО
Текст: Иван Иванов
Первые 83 кандидатуры утвердил Общественный совет программы, в который входят боевые командиры, депутаты Госдумы и сенаторы РФ, представители Минобороны и других ведомств, общественные деятели, военкоры и другие.
«Эта программа открывает очень большие возможности, чтобы участники СВО в будущем смогли себя проявить в государственных и муниципальных органах власти», - отметила Елена Доржиева, социальный координатор филиала Государственного фонда «Защитники Отечества» в Бурятии.
Первая волна участников - это только начало. Отбор на обучение продолжается. Скоро Общественный совет определит первых кандидатов на очно-заочную программу профессиональной переподготовки. А все те, кто прошел тестирование и получил отчет по результатам комплексной оценки, приглашены на дистанционное обучение по программе повышения квалификации.
Участники, которые вовремя не прошли тестирование, так как в это время выполняли боевые задачи, могут сделать это до конца 2024-го года в специальных пунктах оценки, открытых в 45 городах. Подробнее про тестирование и обучение участники могут узнать в личном кабинете на сайте https://времягероев.рф/
Фото: пресс-служба проекта «Время героев»
«Эта программа открывает очень большие возможности, чтобы участники СВО в будущем смогли себя проявить в государственных и муниципальных органах власти», - отметила Елена Доржиева, социальный координатор филиала Государственного фонда «Защитники Отечества» в Бурятии.
Первая волна участников - это только начало. Отбор на обучение продолжается. Скоро Общественный совет определит первых кандидатов на очно-заочную программу профессиональной переподготовки. А все те, кто прошел тестирование и получил отчет по результатам комплексной оценки, приглашены на дистанционное обучение по программе повышения квалификации.
Участники, которые вовремя не прошли тестирование, так как в это время выполняли боевые задачи, могут сделать это до конца 2024-го года в специальных пунктах оценки, открытых в 45 городах. Подробнее про тестирование и обучение участники могут узнать в личном кабинете на сайте https://времягероев.рф/
Фото: пресс-служба проекта «Время героев»
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