Запустение на госгранице

Объект культурного наследия федерального значения «Ряды Гостинодворские» в Улан-Удэ окончательно передан в республиканскую собственность. Между тем не менее известные памятники архитектуры, расположенные в городе Кяхте, остаются без ремонтов и влачат нищенское существование. Местные депутаты просят республиканские власти забрать разваливающиеся объекты в региональную собственность, чтобы получить ассигнования на их ремонт. Однако прогресс в решении этой проблемы минимален.С 2011 года архитектурный памятник «Ряды Гостинодворские» находился в хозяйственном ведении томского ФГУП «Кристалл». Предприятие взяло на себя охранные обязательства по этому довольно большому зданию (общая площадь более 2,5 тыс. квадратных метров. - Прим. ред.). Однако организация подвергалась критике со стороны, поскольку визуальное состояние исторического объекта вызывало беспокойство у общественности.Спустя шесть лет ФГУП «Кристалл» прекратило свое существование. Российские власти реорганизовали его, преобразовав в АО «Томский Кристалл». Республика попыталась вменить предприятию в обязанность отремонтировать памятник «в натуре», но неудачно. Объект продолжил стремительно ветшать. Однако сегодня эти проблемы, думается, позади.Как сообщили в Министерстве имущественных и земельных отношений Республики Бурятия, в Улан-Удэ завершилась передача девяти помещений в «Рядах Гостинодворских» от федералов в республику. Исключение сделали для глазных хирургов ФГАУ «НМИЦ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. академика С. Н. Федорова». Последние получили право от федеральных чиновников оперативно управлять помещениями в течение длительного времени. В целом же «Ряды Гостинодворские» переданы в оперативное управление ГАУ РБ «Туристский информационный центр «Байкал».Судя по всему, туристский потенциал объекта теперь будет раскрыт в полном объеме. На данный момент предполагается провести ремонты помещений и фасада, который обветшал после многолетнего владения историческим объектом томской структурой.Как бы хорошо дела с поддержкой и раскрытием туристического потенциала ни шли в Улан-Удэ, похвастаться успехами в других местах сложно. Прямо сейчас два аналогичных объекта архитектуры (Гостиные ряды в Кяхте и Гостиный двор на российско-монгольской границе. - Прим. ред.), находящиеся в ведении федералов, пребывают в поистине плачевном состоянии.Гостиные ряды, расположенные в центре города Кяхты, построили еще в 1853 году. От иных схожих памятников они отличаются достаточно оригинальной архитектурой, тяготеющей к итальянской школе. Ряды представляют собой прямоугольный корпус, который состоит из 11 почти одинаковых секций, а также имеет галереи вдоль продольных сторон.В 1977 году кяхтинские ряды подверглись реставрации. Но с тех пор ремонта там больше не было. Памятник архитектуры пришел в запустение и даже пережил пожар. Но со временем его аренда достигла такой высоты, что арендаторы окончательно разбежались. На сегодняшний день там работает считаное количество организаций.Удручающее состояние кяхтинских рядов нагоняет тоску. Однако еще более печальной является судьба здания Гостиного двора. Которое располагается в сотне метров от российско-монгольской границы.Каменный гостиный двор строился в 1837 - 1842 гг. и в оконцове стал восточными воротами страны в период чайного бума 18 - 19 вв. Именно там начинался путь китайского чая до Санкт-Петербурга и далее в Европу. Непосредственно в Гостином дворе складировался и упаковывался чай самыми крупными российскими купцами. А во времена СССР в здании была размещена трикотажная фабрика, которая с парадом советской империи пришла в запустение.В нулевые для сохранения здания предлагалось использовать его по прямому назначению. То есть в качестве таможенного и торгового пункта. Для этого Гостиный двор хотели отреставрировать, частично модернизировать. Так, в нулевых объект оказался в аренде у фирмы «Данак-плюс». Однако прошло свыше 20 лет, а фирма средств на выполнение планов не нашла. Сейчас она платит налог на землю и держит Гостиный двор, ожидая, видимо, инвестора, который заплатит большие деньги за объект. Возможно, есть смысл найти китайского инвестора? У них, как показывает практика, всегда есть деньги.Поиск инвесторов - задача не из простых. Привлекать китайскую сторону, судя по всему, не получается. Почему? Возможно, китайцы не дают хорошую цену. Либо федеральные чиновники не разрешают рядом с границей развернуть торговую зону с китайским доминированием. Тем временем Гостиные ряды постепенно уничтожаются осадками. И хотя стены там метровые, а кирпич более качественный, чем современный, время и осадки делают свое - здание разрушается. На данный момент Гостиные ряды в Кяхте не имеют крыши.- Было бы замечательно, если бы и Гостиный двор, и Гостиные ряды отреставрировали. В 2027 году город Кяхта отметит 300-летний юбилей. В рамках подготовки к юбилею предполагается строительство культурных, спортивных, образовательных и жилищно-коммунальных объектов инфраструктуры. И очень важно включить в план работ ремонт и реконструкцию самых важных памятников нашего города: Гостиного двора и Гостиных рядов, - полагает депутат Кяхтинского района Татьяна Венедиктова.Вопрос передачи кяхтинских Гостиных рядов в ведение республики пока не решен. Что касается Гостиного двора, то его судьба остается загадкой. В свое время бывший глава республики Вячеслав Наговицын грозил в связи со срывом сроков привлечения инвесторов в перспективный проект крупного торгово-логистического комплекса отобрать Гостиный двор у нерасторопного владельца «Данак-плюс» и передать его другому арендатору. Почему это так и не сделано, до сих пор непонятно. Может, пришло время поставить вновь эту задачу?Фото: russianstock.ru