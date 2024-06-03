Общество 03.06.2024 в 13:34

В Бурятии пройдет Форум вакансий и трудовой адаптации участников СВО и членов семей

Мероприятие состоится 11 июня в филиале фонда «Защитники Отечества»
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Текст: Служба информации "Номер один"
В Бурятии пройдет Форум вакансий и трудовой адаптации участников СВО и членов семей

11 июня в филиале фонда «Защитники Отечества» в Бурятии пройдет региональный Форум вакансий и трудовой адаптации участников СВО и членов семей (возрастное ограничение 18+).

На Форуме пройдет ярмарка вакансий от работодателей региона, будут работать площадки профориентации, карьерного консультирования, пройдут консультации психолога, профориентационное тестирование для старшеклассников с подключением в режиме ВКС учебных заведений и работодателей, также откроется детская комната с аниматором.

Мероприятие направлено на трудоустройство участников, информирование их о порядке предоставления мер поддержки в части обучения, переобучения и трудоустройства.

На форуме ветераны смогут встретиться с работодателями, подобрать варианты подходящей работы, получить консультацию по вопросам трудоустройства, открытия собственного дела, переподготовки и повышения квалификации.

Работодатели региона предлагают вакансии машиниста автокрана, электрогазосварщика, водителя погрузчика, электромонтера, техники КИПиА и многие другие.

Мероприятие пройдет 11 июня в региональном филиале Государственного фонда поддержки участников спецоперации «Защитники Отечества» по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Трубачеева 61а.

Возрастное ограничение 18+

 

Фото: правительство РБ

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