В Бурятии вернули полмиллиона рублей, похищенные мошенником

Сельской жительнице Бурятии помогли вернуть 475 тысяч рублей, которые она летом прошлого года перевела на «безопасный» счет мошенника.

Мужчина, позвонивший потерпевшей в августе 2023 года, представился сотрудником службы безопасности банка.

- Он пояснил, что мошенники пытаются совершить хищение денег с ее счетов, поэтому их необходимо перевести на безопасные счета. По его указанию женщина перевела 475 тысяч рублей. В результате действий прокуратуры, удалось установить личность владельца банковского счета, на который перечислены деньги пенсионерки. Им оказался 22-летний житель г. Выкса Нижегородской области. Именно он передал мошенникам за денежное вознаграждение свою банковскую карту и пароли от нее, - рассказали в прокуратуре Бурятии.

В интересах потерпевшей в суд направлено исковое заявление о взыскании с дроппера незаконно полученных 475 тысяч, а также процентов за пользование чужими средствами.

Решением Выксунского городского суда исковые требования прокурора удовлетворены в полном объеме. Исполнение судебного акта находится на контроле прокуратуры республики.

Фото: Номер один