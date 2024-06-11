Будка от Игоря Марковца

Эта история легко могла случиться в лихие 90-е, когда чиновники на местах творили неописуемое, мешая бизнесу развиваться. Но сегодня, похоже, происходит повторение процесса, когда административные барьеры, создаваемые депутатом от спорта … тормозят работу социального объекта – поликлиники. Теми людьми, которых граждане специально выбирали для развития социальной сферы в нашем городе.

Оскал Золотого Дракона

Десять лет назад предприниматель Людмила Поломошнова приобрела на конкурсе у комитета по имуществу г. Улан-Удэ пустующее помещение на Чкалова, 20.

«Там ранее располагалась АТС. Представьте себе, что это такое? Это два этажа, забитое брошенным оборудованием, вентиляционными трубами и трубопроводами с кабелями. Мы два года приводили ее в порядок, - рассказывает она. – Вывезли несколько КАМАЗов мусора, сделали ремонт – заменили крышу, поменяли окна и полы и далее я передала помещение дочери для того, чтобы она занялась предпринимательством». Но не тут-то было.

На беду предпринимателя, оказалось, что это здание граничит со спортивной школой «Золотой дракон», которую основал депутат Хурала Игорь Марковец. И спортшкола, окружив помещение Поломошновой высоким забором, позже начала устанавливать свои порядки.





После ремонта своего помещения Поломошнова пригласила его к себе: надо же было налаживать соседские отношения!

Но в процессе бы дальнейшего разговора, как рассказала Людмила Поломошнова, г-н Марковец сообщил ей, что возле своей спортшколы ему никакого бизнеса не нужно и он этого не допустит. И намекнул, что ей будет проще его продать…

То есть депутат, видимо, дождался, пока предприниматель сделает отремонтирует здание, приведет его в отличное состояние и потом уже сделал предложение продать? Почему до того, как предпринимательница вложила свои средства в здание, никого оно не интересовало?

«Мы поначалу подумали, что так депутат шутит, некоторые любят неуместно пошутить, мы на это особо не обращаем внимание, но потом мы поняли, что это не шутки, поскольку уже 10 лет живем в режиме выживания рядом со спортшколой», - говорит она.

Сказано-сделано

В 2021 году в статье «Неспортивное поведение» «Номер один» рассказал, как в марте того же года, для того, чтобы как-то окупать содержание здания, было решено проводить разовые мероприятия, так как долгосрочную аренду спортшкола блокировала.

Были получены все разрешения и согласования на проведение официальной сертификатной выставки элитных служебных собак, проводимой представительством Российской кинологической ассоциации (РКА). Хотя у организаторов были все разрешения и согласования, но городские чиновники, видимо по звонку очень заинтересованного лица, предприняли попытку запретить это мероприятие.

Кинологическому клубу «Сириус», который проводил выставку пришло гневное письмо от директора спортшколы Светланы Фомицкой (правой руки Марковца. Ред.), в котором она сообщила, что проведение выставки может якобы... привести к нарушению правил выгула домашних животных. И в письме также пригрозила «соответствующими санкциями». Из управления по спорту мэрии Улан-Удэ также раздавались звонки, где чиновники настоятельно рекомендовали не проводить соревнования. Потом была вызвана полиция с целью найти нарушения. Никто и не скрывал, что они прибыли на место после звонка. Тем не менее, кинологическая выставка состоялась, несмотря на препоны.

Полгода назад к Поломошновой обратилась медицинская компания «Диагрупп» («Диамед») с целью организации на Чкалова, 20 специализированной поликлиники. Которой так не хватает в поселке Восточный. 6 мая 2024 года в Управление по физической культуре и спорту состоялось заседание с участием представителей администрации Железнодорожного района, правового комитета и ООО «Диагрупп» «по вопросу организации деятельности ООО «Диагрупп» по ул. Чкалова, 20».

«На этом заседании администрация «Золотого дракона» заявила, что клиенты «Диагрупп» могут попасть в поликлинику только по предъявлению паспорта, который необходимо показывать охране. Полная дикость! А может вам еще анализы мазков показывать?! Ведь частная поликлиника не является режимным объектом! Как и спортшкола «Золотой Дракон»!, - возмущается предпринимательница.

Там же на совещании решался вопрос по свободному доступу клиентов поликлиники и организации пандуса для маломобильных групп.

На что Поломошновой было сказано: никакого пандуса, клиенты должны идти только через проходную спортшколы с паспортами. И чтобы препятствовать строительству пандуса, они там построили будку! С охраной. Прямо посреди улицы! Для чего? Но когда предпринимательница обратилась в суд, требуя убрать будку, там отвечают, что это не наша будка?! Хотя на будке красуется вывеска: «Золотой дракон». Выглядит бредово.

Летайте вертолетами

В «нулевые» в Улан-Удэ наделала шуму история, когда на проспекте Автомобилистов один из местных бизнесменов, также депутат, воспользовавшись своими властными полномочиями, перекрыл другому предпринимателю дорогу к его автосервису. Когда на одном из совещаний возмущенный, отрезанный от дороги предприниматель пожаловался тогдашнему мэру Улан-Удэ Геннадию Айдаеву, тот пошутил, что, мол, в Улан-Удэ выпускают классные вертолеты, покупайте и приземляйтесь на своей территории!

А если серьезно, то подобные административные барьеры, которые творятся уже много лет и не дают бизнесу нормального доступа к его территории, абсолютно недопустимы! И до какого идиотизма может дойти борьба, которая началась с того момента, когда предприниматель Людмила Поломощнова, выступив инвестором, выкупила на торгах помещение, став владельцем одного из блоков здания по ул. Чкалова,20А? Ведь не для того она приобретала помещение, чтобы сидеть за будками и заборами Марковца и Фомицкой?

Кстати о будке. В спортшколе есть внутренняя охрана, а будка с охранниками на улице дублирует функцию, и существует лишь для того, чтобы не допустить строительство пандуса. Абсурд! Интересно, оплачивает ли бюджет эти дополнительные и несуразные траты? Ведь школа №18 находится полном гособеспечении у республики!

Поскольку помещение Поломошновой оказалось полностью огорожено спортшколой, 8 мая 2024 года в суде даже пришлось заключать соглашение между собственником помещения и спортивной школой. В котором, дошло до смешного, оговаривался порядок использования ключей от ворот, ведущих к помещению Поломошновой «во избежание неконтролируемого потока людей». Но позвольте, если собственник решит сдать свое помещения в аренду, то как он сможет «контролировать посетителей, обыскивать»?

Ни один нормальный арендатор на таких невыносимых условиях туда не зайдет, поскольку клиентам нужен свободный доступ.

«Мы обращаемся в суд по каждому ими создаваемому препятствию, например, дать на ключи от двери ограждения, чтобы попадать на свою территорию. Они по суду нам выдают ключи, и тут же меняют замки! Мы начинаем строить пандус, они ставят будку, чтобы препятствовать этому. Как-будто судам больше делать нечего, чтобы рассматривать эту ерунду. Хотя для нас, как предпринимателей это постоянный стресс!».

«Делайте вывод, 10 лет назад, инвестируя в Улан-Удэ и столкнувшись с депутатом из 90-х, моя инвестиция превратилась в лохотрон», - заявляет Людмила Поломошнова.

Похоже, все делается для того, чтобы вынудить предпринимателя продать актив заинтересованному лицу по сходной цене, используя метод «чемодана без ручки». Создавая в течении многих лет невыносимые для бизнеса условия. Но может хватит кошмарить бизнес в Улан-Удэ? Заявление по данным фактам написаны в прокуратуру и поданы в суды.





Фото: Номер один