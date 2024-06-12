Общество 12.06.2024 в 10:11
Улан-удэнцам устроят концерт на центральной площади города
Мероприятия устроят в честь праздника Дня России
Текст: Елена Кокорина
12 июня на площади Советов в Улан-Удэ пройдут различные мероприятия, посвященные Дню России.
В 13 ч состоится гала-концерт Республиканской хоровой ассамблеи. Выступят лучшие вокальные и хоровые коллективы. Зрители смогут послушать известные произведения российских и бурятских композиторов.
В 15 ч стартует концерт «Я люблю Россию».
В 16 ч пройдет акция «Мы – граждане России» с вручением паспортов.
После будет дан старт дэгэлфлешмоб и сарафанфлешмоб, к которому могут присоединиться все желающие жители нашей республики.
В течение всего дня - с 11 до 19 чч на площади Революции будет работать ярмарка ремесленников Бурятии.
Возрастное ограничение 6+
Фото: мэрия города Улан-Удэ
Тегипраздник день россии концерт