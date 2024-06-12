Общество 12.06.2024 в 10:11

Улан-удэнцам устроят концерт на центральной площади города

Мероприятия устроят в честь праздника Дня России
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Текст: Елена Кокорина
Улан-удэнцам устроят концерт на центральной площади города

12 июня на площади Советов в Улан-Удэ пройдут различные мероприятия, посвященные Дню России.

В 13 ч состоится гала-концерт Республиканской хоровой ассамблеи. Выступят лучшие вокальные и хоровые коллективы. Зрители смогут послушать известные произведения российских и бурятских композиторов.

В 15 ч стартует концерт «Я люблю Россию».

В 16 ч пройдет акция «Мы – граждане России» с вручением паспортов.

После будет дан старт дэгэлфлешмоб и сарафанфлешмоб, к которому могут присоединиться все желающие жители нашей республики.

В течение всего дня - с 11 до 19 чч на площади Революции будет работать ярмарка ремесленников Бурятии.

Возрастное ограничение 6+

Фото: мэрия города Улан-Удэ

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