В Улан-Удэ обнаружили опасный сорняк

В Улан-Удэ сотрудники Управления Россельхознадзора уничтожили 60 тонн семян, зараженных опасным карантинным сорняком. Он мог уничтожить свёклу, картофель, лен, бахчевые, малину, овес и ячмень.

Россельхознадзором отобраны пробы семян периллы (Fructus perillae), предназначенных для экспорта в Монголию. Их передали на лабораторную экспертизу в Байкальский филиал ФГБУ «ВНИИКР».

- По результатам экспертизы в пробах семян периллы выявлен опасный карантинный сорняк – повилика (Сuscuta spp.). В отношении собственника зараженной продукции 22 мая объявлено предостережение о недопустимости нарушения требований. Под контролем сотрудников Россельхознадзора 6 июня уничтожена 60 тонн зараженной продукции было сожжено, - рассказали в ведомстве.

Также они уточнили, что повилика (Сuscuta spp.) – это растение-паразит и его вредоносность чрезвычайно высока. Она снижает урожайность культур, само качество урожая и кормов и засоряет семенной материал. Кроме того, повилика является переносчиком возбудителей ряда заболеваний. Одно растение повилики дает больше 100 тысяч семян, сохраняющих всхожесть до 6 лет. Паразит любит свёклу, картофель, лен, бахчевые, малину, овес и ячмень.

Фото: loon.site