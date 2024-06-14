Врача Бурятии обязали вернуть в бюджет 1,5 млн рублей

Минздрав Бурятии обратился в суд с исковым заявлением о взыскании с врача-отоларинголога 1 млн 590 тысяч рублей. Оказалось, что он заключил контракт с районной больницей и получил два миллиона рублей по программе «Земский доктор», но вот положенный срок, оговоренный контрактом, не отработал.

- В договоре установлена обязанность ответчика отработать пять лет по основному месту работы. В связи с тем, что ответчик досрочно расторг трудовой договор, минздрав республики имел право потребовать возврата единовременной компенсационной выплаты, - рассказали в Октябрьском суде г. Улан-Удэ.

Установив ненадлежащее исполнение контракта ответчиком, суд принял решение исковые требования министерства здравоохранения республики удовлетворить в полном объеме.

Фото: loon.site