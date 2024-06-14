Общество 14.06.2024 в 13:14

Врача Бурятии обязали вернуть в бюджет 1,5 млн рублей

В суд на него подал местный минздрав
A- A+
Текст: Елена Кокорина
Врача Бурятии обязали вернуть в бюджет 1,5 млн рублей

Минздрав Бурятии обратился в суд с исковым заявлением о взыскании с врача-отоларинголога 1 млн 590 тысяч рублей. Оказалось, что он заключил контракт с районной больницей и получил два миллиона рублей по программе «Земский доктор», но вот положенный срок, оговоренный контрактом, не отработал.

- В договоре установлена обязанность ответчика отработать пять лет по основному месту работы. В связи с тем, что ответчик досрочно расторг трудовой договор, минздрав республики имел право потребовать возврата единовременной компенсационной выплаты, - рассказали в Октябрьском суде г. Улан-Удэ.

Установив ненадлежащее исполнение контракта ответчиком, суд принял решение исковые требования министерства здравоохранения республики удовлетворить в полном объеме.

Фото: loon.site

Теги
врачи выплаты земский доктор суд

Все новости

Для танкистов СВО из Бурятии провели молебен
14.06.2024 в 14:15
В Бурятии подвели итоги конкурса президентских грантов
14.06.2024 в 13:45
В селе Бурятии не поделили дорогу два «японца»
14.06.2024 в 13:44
Бурятские спортсмены участвуют в спортивных играх стран БРИКС-2024
14.06.2024 в 13:30
Врача Бурятии обязали вернуть в бюджет 1,5 млн рублей
14.06.2024 в 13:14
В районах Бурятии проходят Сурхарбаны
14.06.2024 в 13:09
Россиянам выделят более 1,8 млрд рублей на бесплатные лекарства
14.06.2024 в 12:06
В Бурятии гостит председатель правления Союза композиторов России Рашид Калимуллин
14.06.2024 в 11:49
Инспекторам в Бурятии пришлось залезть в лисью нору
14.06.2024 в 11:36
В Улан-Удэ будут охранять площадь Советов, Арбат, бульвар Карла Маркса
14.06.2024 в 11:26
ЗУРХАЙ
с 12 по 18 июня

Читайте также
Для танкистов СВО из Бурятии провели молебен
Более 100 бойцов смогли пообщаться с ламой
14.06.2024 в 14:15
В Бурятии подвели итоги конкурса президентских грантов
Победителям будут предоставлены грантовые средства в размере 17,9 млн. рублей
14.06.2024 в 13:45
Россиянам выделят более 1,8 млрд рублей на бесплатные лекарства
Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин
14.06.2024 в 12:06
Инспекторам в Бурятии пришлось залезть в лисью нору
Так они будут вакцинировать животных от бешенства
14.06.2024 в 11:36
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru