Общество 17.06.2024 в 13:08

Осужденных исправительной колонии № 7 в Бурятии навестили родственники

Там прошел День открытых дверей
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Текст: Служба информации "Номер один"
Осужденных исправительной колонии № 7 в Бурятии навестили родственники

Исправительная колония № 7 в Бурятии открыла двери для родственников осужденных отряда № 2. Начальник отряда по воспитательной работе с осуждёнными Екатерина Иванова провела для гостей учреждения экскурсию.

Она показала и рассказала, как живут и проводят время в колонии женщины, отбывающие наказание. Родственникам также продемонстрировали видеоролики о мероприятиях, которые регулярно проводятся в колонии.

После этого у осуждённых женщин была возможность пообщаться со своими близкими. Гости поблагодарили администрацию исправительной колонии и выразили надежду на дальнейшее сотрудничество.

По словам руководства учреждения, подобные мероприятия мотивируют осуждённых вести себя законопослушно и стремиться к скорейшему освобождению.

 

Фото: пресс-служба УФСИН России по Республике Бурятия

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