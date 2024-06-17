Осужденных исправительной колонии № 7 в Бурятии навестили родственники

Исправительная колония № 7 в Бурятии открыла двери для родственников осужденных отряда № 2. Начальник отряда по воспитательной работе с осуждёнными Екатерина Иванова провела для гостей учреждения экскурсию.

Она показала и рассказала, как живут и проводят время в колонии женщины, отбывающие наказание. Родственникам также продемонстрировали видеоролики о мероприятиях, которые регулярно проводятся в колонии.

После этого у осуждённых женщин была возможность пообщаться со своими близкими. Гости поблагодарили администрацию исправительной колонии и выразили надежду на дальнейшее сотрудничество.

По словам руководства учреждения, подобные мероприятия мотивируют осуждённых вести себя законопослушно и стремиться к скорейшему освобождению.

Фото: пресс-служба УФСИН России по Республике Бурятия