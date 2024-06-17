Житель Бурятии пытался порезать вены банковской картой

Жителя Бурятии привлекли к административной ответственности и оштрафовали на 2,5 тысячи рублей за агрессивное поведение в полицейском участке.

Как сообщается в Иволгинском суде, мужчина был доставлен в отдел полиции, где находясь в служебном кабинете высказывался нецензурной бранью в адрес правоохранителя.

- Подсудимый пытался пнуть и толкнул сотрудника полиции. На неоднократные требования прекратить подобное поведение не реагировал, а продолжал вести себя агрессивно. После он пытался нанести себе увечья, а именно порезать вены банковской картой. Исполнению сотрудником полиции своих служебных обязанностей всячески препятствовал, - комментируют в пресс-службе суда.

Постановлением Иволгинского районного суда гражданин был признан виновным в совершении административного правонарушения и штрафован на 2 500 рублей.

Фото: loon.site