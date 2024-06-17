В Бурятии ватага птенцов вышла на тропу здоровья

В Тункинском национальном парке Бурятии гуляющие по Тропе Здоровья птенцы огарей или красной утки стали главными героями видео.

- С приходом лета на пешие прогулки по экологической тропе Здоровья потянулись не только туристы и гости национального парка, но и утки, - пишут в телеграмм-канале нацпарка «Тункинский». - На прошлой неделе партнеры Парка сняли милое видео, как птенцы вышагивали по тропе Здоровья в поселке Аршан.

В ведомстве напоминают, что нельзя беспокоить птенцов. Они не нуждаются в помощи, даже если рядом нет их мамы.

- Они не выпали из гнезда, а оставили его самостоятельно. Излишнее внимание со стороны человека только напугает малышей, поэтому не стоит трогать их, а тем более забирать домой. Такие действия могут привести к гибели птенцов, - добавили в нацпарке.

Фото: скриншот видео из Телеграмм-канала "Нацпарк Тункинский"