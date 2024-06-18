Общество 18.06.2024 в 09:39

В Бурятии скончался бывший председатель райсовета

Александр Очиров умер 15 июня после продолжительной болезни
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии скончался бывший председатель райсовета
В Бурятии скончался бывший главврач Баунтовской центральной районной больницы, экс-председатель райсовета Баунтовского района Александр Очиров. Об этом сообщили в республиканском Минздраве.

Александр Очиров родился 21 октября 1957 года в селе Хилгана Баргузинского района. В 1975 году окончил Баянгольскую среднюю школу. С 1976-1978 год проходил службу в армии. С 1978 по 1983 год учился на стоматологическом факультете Читинского медицинского института. Закончил интернатуру по стоматологии в 1984 году в Улан-Удэ.

С 1984-1988 год работал врачом-стоматологом Усть-Баргузинской участковой больницы, с 1988-1996 год — главным врачом Усть-Баргузинской больницы. С 1996-2009 год был главврачом Баунтовской ЦРБ.

Также с 2009 по 2023 год Александр Очиров являлся председателем районного совета депутатов Баунтовского района.

Александр Очиров имел звания Заслуженный врач Республики Бурятия, Заслуженный работник органа государственного и муниципального управления РБ. Награжден медалью первой степени за заслуги перед Республикой Бурятия. Также имел множество государственных и муниципальных наград.

Фото: Минздрав Бурятии

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